Žiaci v Snine do škôl v pondelok nenastúpia

Snina 11. decembra (TASR) – Samospráva Sniny prehodnotila rozhodnutie obnoviť prezenčnú výučbu žiakov druhého stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo vybraných triedach od pondelka (14. 12.). Zareagovala tak na aktuálnu epidemiologickú situáciu i opatrenia vlády. Prezenčne sa napokon starší žiaci začnú vzdelávať až v novom roku. Pre TASR to potvrdila primátorka mesta Daniela Galandová.



"Mesto Snina sa prispôsobí aktuálnej situácii a po vzájomných rokovaniach riaditeľov škôl s mestom a prednostom Okresného úradu v Snine sa rozhodlo, že vzdelávanie na druhom stupni základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou," uviedla, odvolávajúc sa na vyjadrenia hlavného hygienika SR a informácie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva o zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii.



Ako doplnila, rozhodnutiu presunúť návrat starších žiakov do škôl do nového roka prispelo aj posunutie začiatku školských prázdnin na 21. decembra.