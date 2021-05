Žiaci z Prešova posielajú listy pacientom v nemocnici

Prešov 25. mája (TASR) – Občianske združenie (OZ) Podaj ďalej spolu s deťmi zo Základnej školy (ZŠ) Šmeralova v Prešove spustili projekt, ktorého cieľom je urobiť radosť ľuďom liečiacim sa v nemocnici. Posielajú im listy a kresby. TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Ľudia, ktorí sa liečia na vážne ochorenia vyžadujúce hospitalizáciu, nie sú osamelí, iba dočasne sami. Naši žiaci sa rozhodli spríjemniť im liečbu napísaním listu," hovorí riaditeľ ZŠ Šmeralova Ľubomír Bodnár.



Aktivita je súčasťou projektu občianskeho združenia Podaj ďalej a má názov Podajková pošta. Žiaci píšu listy pacientom do nemocnice, ktoré dopĺňajú svojimi kresbami. Ich úlohou je ľudí na nemocničných lôžkach povzbudiť v ťažkých chvíľach a vyčarovať im na tvárach úsmev.



"Každý list je na obálke označený modrou alebo ružovou kvapkou podľa toho, či je venovaný mužovi alebo žene. Hotové listy prinesú učiteľky do schránky OZ Podaj ďalej, odkiaľ putujú priamo pacientom na jednotlivých oddeleniach v nemocnici," vysvetlila Šitárová.



OZ Podaj ďalej žiakom poďakovalo špeciálnym ďakovným listom a prekvapením bola aj návšteva jedného z pacientov priamo v ich škole.



"Pred ZŠ Šmeralova bude už čoskoro zriadená schránka Podajkovej pošty, do ktorej môže ktokoľvek vhodiť list venovaný pacientom, a to až do konca júna tohto roka," dodala Šitárová.