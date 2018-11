Žiaci z Prievidze sa oboznamovali s možnosťami duálneho vzdelávania

Príprava mladých ľudí na trh práce a problematika zamestnávania mladých ľudí je dôležitou témou v celej Európskej únii.

Prievidza 9. novembra (OTS) - Svedčí o tom aj vyhlásenie týždňa od 5 – 9. novembra 2018 za Európsky týždeň odborného vzdelávania Európskou komisiou. Problematike venujú dôležitú pozornosť aj významní slovenskí zamestnávatelia v regióne Hornej Nitry.



V rámci spomínaného Európskeho týždňa odborného vzdelávania otvorila dnes v Prievidzi brány svojho výrobného závodu pre žiakov 9. ročníkov prievidzských škôl opäť aj spoločnosť Nestlé. Cieľom podujatia bolo ukázať žiakom výrobný proces a predstaviť im svoj program duálneho vzdelávania. „Chceme pomôcť mladým v regióne nájsť si svoje miesto na trhu práce. Programovo zamestnávame mladých do 30 rokov, poskytujeme im kariérne poradenstvo a dlhodobo realizujeme v pobočkách Nestlé v každej členskej krajine EÚ aj duálne vzdelávanie. Je to tak aj na Slovensku, kde v súčasnosti máme v programe zaradených 25 žiakov v partnerskej škole v Prievidzi,“ informoval Michal RŮŽEK, manažér závodu.



Úspešná spolupráca v rámci duálneho vzdelávania prebieha so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prievidzi už tretí rok. Študenti tejto školy, okrem odborného vzdelávania v škole, pravidelne absolvujú aj praktické vyučovanie na konkrétnych strediskách vo výrobnom závode Carpathia v Prievidzi. „Výhodou tejto formy štúdia je, že študenti získavajú priebežne nielen teoretické poznatky, ale aj konkrétne praktické skúsenosti. Do praxe tak odídu omnoho pripravenejší, s potrebnými zručnosťami pre výkon ich budúceho povolania,“ hovorí Darina Krčíková, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi.



Podujatia sa zúčastnila približne stovka deviatakov z prievidzských škôl. V závode na nich tento rok čakalo 5 zastávok, cez ktoré postupne prešli: vybrané výrobné priestory, ochutnávka produktov, predstavenie vývojového strediska, náhľad do logistiky a skladovania a kvízová miestnosť. Tam sa žiaci oboznámili s programom duálneho vzdelávania, ale mali aj možnosť zahrať si hru a získať symbolickú sladkú odmenu.



Pozvanie na podujatie prijala aj primátorka Prievidze Katarína Macháčková, ktorá sa pripojila k skupine žiakov a absolvovali časť programu s nimi.

Nestlé venuje zamestnávaniu mladých ľudí osobitnú pozornosť. Relatívne vysoká miera nezamestnanosti mladých ako aj ich nedostatočná pripravenosť na potreby trhu práce sú celospoločenským problémom. Ten však nemožno vyriešiť bez aktívnej podpory podnikateľského sektora. Berúc do úvahy túto skutočnosť, prišlo Nestlé iniciatívou „Nestlé Needs YOUth“, v rámci ktorej chce do roku 2020 ponúknuť v Európe a susediacich regiónoch 35 000 pracovných príležitostí mladým ľuďom. Súčasťou iniciatívy Nestlé Needs YOUth sú vlastné programy duálneho vzdelávania, z ktorej jeden prebieha aj v Prievidzi. Na tamojšej Strednej odbornej škole obchodu a služieb bol v roku 2015 otvorený učebný odbor "Pracovník v potravinárstve". V súčasnosti sa v rámci programu pripravuje na budúce povolanie 25 žiakov. Žiaci venujú 40 % času teoretickej výučbe a 60 % tvorí praktická časť priamo v závode Carpathia Prievidza.



S cieľom zvyšovať mieru zapojenia firiem do praktickej prípravy mladých ľudí pre potreby trhu práce iniciovalo Nestlé v roku 2014 vznik Aliancie pre mladých – neformálneho združenia firiem realizujúcich rôzne programy na získanie prvých praktických skúseností počas štúdia alebo po jeho ukončení.