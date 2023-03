V Žilinskom kraji môžu žiaci posielať prihlášky na 96 stredných škôl

Žilina 4. marca (TASR) - Žiaci základných škôl (ZŠ) v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) môžu posielať prihlášky na štúdium na 96 stredných škôl (SŠ). TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že v ŽSK bude prijatých na štúdium na SŠ podľa rámcovej prognózy v nasledujúcom školskom roku 2023/2024 spolu 6304 žiakov. "Najväčší podiel novoprijatých žiakov tvoria stredné odborné školy (celkovo 72,1 percenta) a gymnáziá (23,2 percenta). Prihlášky na SŠ sa podávajú do 20. marca. Tento termín je záväzný pre všetkých budúcich stredoškolákov," upozornila.



"Vzhľadom na silných zamestnávateľov v regióne sme krajom príležitostí na uplatnenie mladých ľudí po skončení ich štúdia na stredných či vysokých školách. Je pre nás veľmi dôležité neustále napredovať a rozvíjať náš región, ktorý má čo ponúknuť. Nielen po stránke pracovného uplatnenia, ale aj voľnočasového vyžitia. Svedčia o tom aj najnovšie údaje Štatistického úradu SR, podľa ktorého sme krajom s najvyšším podielom osôb v produktívnom veku a aj miera zamestnanosti v roku 2021 dosiahla v Žilinskom kraji nadpriemernú hodnotu," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Žiaci majú možnosť zapojiť sa počas štúdia aj do duálneho vzdelávacieho systému a prepojiť teóriu s praxou. "Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania zapojených 25 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a 166 zamestnávateľov. Duálne sa žiaci môžu vzdelávať v 44 odboroch," dodala hovorkyňa ŽSK.



V školskom roku 2023/24 otvára ŽSK nový študijný odbor - rušňovodič v Strednej odbornej škole dopravnej v Martine, ako v jedinej škole na Slovensku. "Vývoj v železničnej doprave na Slovensku vyvolal potrebu vytvorenia tohto odboru, pretože kľúčovým dopytom na trhu práce v železničnom sektore je práve povolanie rušňovodiča. Odbor bude ukončený maturitou a výučným listom. Štúdium sa bude realizovať najmä v systéme duálneho vzdelávania s relevantnými zamestnávateľmi," priblížila Lacová.