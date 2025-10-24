< sekcia Regióny
Žiaci zo špeciálnych škôl v P. Bystrici spoznávali prehistorický svet
Autor TASR
Považská Bystrica 24. októbra (TASR) - Predstaviť prehistorický svet žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami bolo hlavným cieľom projektu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Učíme sa o skamenelinách. Informovala o tom Žaneta Adamčíková z vlastivedného múzea.
Pracovníci múzea navštívili od 21. do 23. októbra spojené školy v Považskej Bystrici, Púchove a Bytči. Prednášku spojenú s počítačovou prezentáciou obohatili ukážky skutočných skamenelín a modely prehistorických zvierat. Zamerali sa najmä na vyhynuté organizmy, ktoré sa vyskytovali na území Slovenska.
„Žiaci si nadobudnuté vedomosti fixovali vypracovaním pracovného listu. Zahrali sa na paleontológov, ktorí objavujú skryté skameneliny. Tvorivá etapa vzdelávania pozostávala z kreatívnych činností, ich cieľom bolo vyrobiť originálnu výtvarnú dekoráciu so skamenelinou,“ doplnila Adamčíková.
Do projektu sa zapojilo 116 žiakov v sprievode pedagogických pracovníkov. Na realizáciu projektu získalo vlastivedné múzeum finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia, spolufinancovanie hradil Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.
