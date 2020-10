Žiaci ZŠ Bernolákova vo Vranove sa budú učiť z domu

Vranov nad Topľou 12. októbra (TASR) – Žiaci Základnej školy (ZŠ) Bernolákova vo Vranove nad Topľou sa budú do pondelka 19. októbra učiť dištančnou formou z domu. Dôvodom je potvrdený prípad ochorenia COVID-19 u pedagogického zamestnanca, informovala vranovská samospráva na svojej internetovej stránke.



Riaditeľ školy prerušil štandardný výchovno-vzdelávací proces na základe usmernenia a odporúčania regionálnych hygienikov. Súčasťou prijatých opatrení je aj zákaz vstupu do budovy školy akýmkoľvek osobám. Zakázané sú aj všetky mimoškolské aktivity žiakov.



"Našich žiakov a zamestnancov školy žiadam, aby v období do 19. októbra sa zdržiavali v domácej izolácii," vyzval tiež riaditeľ Marek Cerula s tým, aby zákonní zástupcovia žiakov v prípade zhoršenia ich zdravotného stavu kontaktovali ošetrujúceho pediatra.