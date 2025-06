Žiaci ZŠ poškodenej búrkou v Michalovciach sa učia opäť prezenčne

Michalovce 17. júna (TASR) - Na Základnej školy (ZŠ) Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach sa od utorka budú všetci žiaci vzdelávať prezenčne. Vyučovanie prebiehalo kombinovanou formou po tom, ako 8. júna silný vietor strhol časť strechy na budove do átria školy. Ako na sociálnej sieti informoval primátor Michaloviec Miroslav Dufinec, statický posudok potvrdil, že budova je bezpečná a vhodná na užívanie.



„Budeme, samozrejme, s prácami napredovať aj naďalej tak, aby ďalší školský rok bol otvorený už s novou, dôstojnou strechou. Zatiaľ sme urobili maximum pre to, aby sa deti čím skôr vrátili z online výučby späť do svojich tried,“ doplnil primátor.



Krízový štáb mesta vyhlásil 9. júna mimoriadnu situáciu po tom, čo silný vietor poškodil strechu školy. Okrem rozsiahleho poškodenia strechy boli na budove ZŠ poškodené aj viaceré okná, fasáda, rozvody a ďalšie časti konštrukcie. Ročníky jeden až štyri sa učili prezenčne v škole, ročníky päť až deväť mali dištančnú výučbu.