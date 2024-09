Žiaci ZŠ v N. Zámkoch sa môžu zapojiť do súťaže S knihou do neznáma

Nové Zámky 16. septembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Knižnica pre všetkých v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlásilo tretí ročník regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma. Ako informovali organizátori, súťaž je určená pre žiakov druhého až piateho ročníka základných škôl (ZŠ) a pre špeciálne triedy v okrese Nové Zámky.



Online prihlášku do súťaže musia pedagógovia ZŠ poslať najneskôr do 25. septembra 2024. "V tomto ročníku súťaže budú deti objavovať dejiny svojho mesta, dávne civilizácie, ponoria sa do života hrdinov a budú písať o tých svojich. Vyberú si jednu knihu zo súťažného zošita, prečítajú si ju a vypracujú k nej kreatívnu spoločnú úlohu a literárnu individuálnu úlohu," uviedla predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová.



Deti budú v rámci súťaže vytvárať komiksy, písať básne, vymýšľať príbehy, viesť rozhovory so starými rodičmi o ich detstve a tvoriť kreatívne výtvarné práce. "Slávnostné vyhodnotenie súťaže a vernisáž súťažných prác sa budú konať 4. decembra. Víťazná trieda získa vecné ceny, celoročný zápis do knižnice pre žiakov zadarmo a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou. Ocenené práce budú vystavené v spoločenskej sále knižnice do 31. decembra 2024," doplnili organizátori.