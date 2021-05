Žiaci ZŠ v Žiari nad Hronom sa učia opäť dištančne, školu uzavreli

Žiar nad Hronom 25. mája (TASR) – Žiaci Základnej školy (ZŠ) na Ulici M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom sa od pondelka (24. 5.) vzdelávajú opäť dištančným spôsobom. Pre pozitívne prípady ochorenia COVID-19 už žiakov i pedagogického zamestnanca bola škola uzavretá. Pre TASR to potvrdila regionálna hygienička Eva Striežová.



Na ZŠ evidujú hygienici 11 pozitívne testovaných detí a jedného učiteľa, vyučovanie bolo preto prerušené na prvom i druhom stupni. K prezenčnému vyučovaniu by sa mali žiaci vrátiť opäť o dva týždne, a teda 7. júna. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Žiari nad Hronom karanténne opatrenia nariadil aj pre jednu triedu žiarskeho gymnázia.



Prerušený vzdelávací proces je i v materskej škole na Ulici 1. mája v Banskej Štiavnici, kde boli pozitívne testovaní traja zamestnanci. Po jednom pozitívnom prípade eviduje RÚVZ aj medzi žiakmi banskoštiavnického Gymnázia Andreja Kmeťa, Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici a v ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici.