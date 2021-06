Žiaci ZŠ vo Zvolene vytvoria návrhy, ako vyriešiť nedostatky v okolí

Zvolen 21. júna (TASR) - Program pre deti na základných školách s názvom Budúcnosť INAK, vytvorený Nadáciou Pontis a renomovanými odborníkmi na vzdelávanie, mieri do Zvolena. Po Trnave tak na Slovensku vznikne druhé centrum, vďaka ktorému dievčatá a chlapci na druhom stupni spoznajú svoje talenty a vlastný potenciál.



Už v septembri privíta 25 mladých Zvolenčanov moderný mini coworking, v ktorom budú prichádzať s návrhmi, ako vyriešiť nedostatky vo svojom okolí. „Deti v programe Budúcnosť INAK postupne vedieme k vytvoreniu vlastného nápadu, ktorý rieši problém priamo v mieste, kde žijú. Skúsia si vytvoriť vlastnú sociálnu inováciu,“ uviedla pre TASR výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.



Zvolenské centrum programu Budúcnosť INAK si našlo vďaka podpore a spolupráci mesta Zvolen svoj domov na Základnej škole Petra Jilemnického 1, ktorú navštevuje zvýšený podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V centre budú však vítaní aj žiaci zo širokého okolia.



„Vzdelávací plán, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku, dáva dôraz na podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti. Práve ony sa ukazujú ako kľúčové pre zvládanie života v dynamickej dobe, v ktorej sa nachádzame. Pritom na ich rozvoj často nebýva počas vyučovania dostatočný priestor,“ približuje projekt Kolesárová.



Centrum Budúcnosť INAK, na ktoré sa zmení jedna z tried školy, poskytne deťom denne zázemie a prístup k IT technológiám. Dvakrát týždenne ich čaká aj pripravený program zameraný na rozvoj tímovej práce, IT zručností alebo tému udržateľnosti. Neskôr sa pridajú aktivity na osobný rast či mentoring pri prechode na strednú školu.



Mladých účastníkov budú celým procesom sprevádzať inšpiratívne osobnosti z neziskových organizácií a firiem, ktoré pôsobia v regióne. Doplnia ich štyria špeciálne vyškolení mentori – študenti neďalekej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nábor účastníkov sa začne v septembri.