< sekcia Regióny
Žiačka na ZŠ mala stovky vymeškaných hodín, polícia obvinila rodičov
Polícia v Bardejove obvinila rodičov z ohrozovania mravnej výchovy mládeže
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bardejov 8. januára (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove obvinil 46-ročného muža a 44-ročnú ženu z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Preukázalo sa podľa nej, že obaja rodičia, ako zákonní zástupcovia 16-ročnej dcéry, jej svojím nezodpovedným prístupom umožnili viesť záhaľčivý život. „Nedbali o jej pravidelnú školskú dochádzku, v dôsledku čoho ako žiačka základnej školy vymeškala 268 vyučovacích hodín, ktoré neboli ospravedlnené. Jej dochádzka sa nezmenila ani po opakovaných upozorneniach zo strany vedenia školy rodičom. Tí boli pravidelne vyzývaní a informovaní o neúčasti ich dcéry na vyučovacom procese. Na predvolania rodičov k pohovoru o situácii nereagovali,“ doplnila Ligdayová s tým, že obvinení sú momentálne stíhaní na slobode.
Preukázalo sa podľa nej, že obaja rodičia, ako zákonní zástupcovia 16-ročnej dcéry, jej svojím nezodpovedným prístupom umožnili viesť záhaľčivý život. „Nedbali o jej pravidelnú školskú dochádzku, v dôsledku čoho ako žiačka základnej školy vymeškala 268 vyučovacích hodín, ktoré neboli ospravedlnené. Jej dochádzka sa nezmenila ani po opakovaných upozorneniach zo strany vedenia školy rodičom. Tí boli pravidelne vyzývaní a informovaní o neúčasti ich dcéry na vyučovacom procese. Na predvolania rodičov k pohovoru o situácii nereagovali,“ doplnila Ligdayová s tým, že obvinení sú momentálne stíhaní na slobode.