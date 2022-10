Žiada pre nehodu v Čadci, kde opitý vodič zrazil matku s deťmi,o pomoc

Čadca 6. októbra (TASR) – Žilinská krajská polícia žiada verejnosť o pomoc v súvislosti so stredajšou (5. 10.) nehodou v Čadci, kde opitý 37-ročný vodič zrazil na chodníku matku s dvomi deťmi. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Verejnosť môže polícii poskytnúť audiovizuálny záznam z kamery vo vozidle, na ktorom by mohol byť zaznamenaný priebeh dopravnej nehody či jazda pred ňou. Zaslať ho môže prostredníctvom súkromnej správy na stránke na sociálnej sieti Polícia SR - Žilinský kraj, na mailovú adresu orpzca@minv.sk či odovzdať osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.



"Ak disponujete v tejto súvislosti akýmikoľvek informáciami, môžete nás kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle 158," uviedla polícia.



Po nehode previezli chodkyňu s deťmi aj vodiča auta na ošetrenie do nemocnice. "Vodič sa po dopravnej nehode podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,86 miligramu na liter (1,79 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu," spresnila policajná hovorkyňa. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku nehody polícia vyšetruje.