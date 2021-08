Žiadatelia o byt v Partizánskom budú platiť vysokú finančnú zábezpeku

Partizánske 25. augusta (TASR) - Budúci nájomníci v nájomných bytoch v Partizánskom budú musieť pred podpisom zmluvy zložiť zábezpeku vo výške šesťnásobku mesačného predpisu nájomného. Byt budú môcť získať i občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste. Počítajú s tým nové pravidlá prideľovania bytov, ktoré v rámci aktualizácie príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (24. 8.).



Aktualizáciou VZN reaguje samospráva na výstavbu nového bytového domu na sídlisku Šípok, v rámci ktorého má záujem spolupracovať pri obsadzovaní bytov. "Aktualizáciou by sa malo dosiahnuť zníženie rizika vzniku situácie, že takýto byt bude pridelený žiadateľovi, ktorý počas užívania bytu nebude schopný platiť zálohové platby spojené s užívaním nájomného bytu," ozrejmila radnica v dôvodovej správe.



VZN tiež po novom rieši povinnosť žiadateľa uhradiť finančnú zábezpeku pred podpisom zmluvy o nájme v nájomných bytoch, ktoré nespadajú do kategórie bytov z výstavby financovanej zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR. "Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania bytu," vysvetlila samospráva.



Finančnú zábezpeku vo výške trojnásobku mesačného nájomného budú v zmysle návrhu poslankyne Márie Hazuchovej platiť žiadatelia z presne vymedzených bytových domov, ktorí sú v zlej sociálnej situácii.



Žiadatelia o pridelenie novopostaveného alebo zrekonštruovaného bytu tiež musia predložiť potvrdenie o príjme. Do žrebovania o pridelenie bytu budú zaradení aj žiadatelia bez trvalého pobytu v meste Partizánske, ktorí sú povinní v prípade pridelenia bytu prihlásiť si trvalý pobyt v meste najneskôr do 30 dní od podpísania nájomnej zmluvy.



"Som presvedčený, že pokiaľ bude mať mestská rada a mestské zastupiteľstvo vôľu rokovať o zámere odkúpenia bytového domu na Šípku, bude toto VZN znamenať, že budeme lepšie pripravení na procedúru otvoreného a transparentného prideľovania bytov ľuďom, ktorí pracujú, majú sociálne návyky a sú integrovaní," skonštatoval primátor Jozef Božik.