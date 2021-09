Košický kraj určil na podporu cestovného ruchu celkovo milión eur

Košice 3. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) spustil výzvu na predkladanie projektov podpory cestovného ruchu na rok 2022. V rámci programu Terra Incognita chce medzi žiadateľov prerozdeliť jeden milión eur, čo je dosiaľ najvyššia vyčlenená suma. Informovali o tom v piatok predseda KSK Rastislav Trnka a výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus (KRT) Lenka Vargová Jurková.



Podpora v najnovšej výzve je rozčlenená na tri oblasti – veľké rozvojové projekty, ekoturizmus a cykloturizmus. Kraj chce podporiť najmä autentické a dlhodobo udržateľné zelené projekty, ktoré pomôžu budovať infraštruktúru, ale nebudú mať masový charakter. Kraj takto reaguje na aktuálne trendy ekoturizmu vo svete. O dotáciu sa môžu uchádzať všetky právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú služby na území kraja.



„Tento rok rozdelíme úspešným žiadateľom historicky najvyššiu sumu, a to jeden milión eur, čo je o 200.000 eur viac ako vlani. Cieľom je vytvoriť atraktívne a zážitkové regionálne produkty, ktoré v kraji ešte nemáme. Verím, že tak rozhýbeme nové príležitosti a tiež zvýšime návštevnosť zaujímavých destinácií, ktoré Košický kraj ponúka,“ uviedol Trnka. Ako úspešné príklady spomenul projekty z vlaňajšej výzvy, a to vznik exteriérovej učebne na Morskom oku, náučný chodník Hornád – Milič či ekovčelnicu v Hrabušiciach. Verí, že čoskoro budú sprevádzkované aj atrakcie v rámci podporených veľkých projektov, ktorými sú lanové dráhy pri Gombaseckej jaskyni a cez jazero Beňatina.



Uchádzači o dotáciu môžu predkladať svoje zámery elektronicky cez aplikáciu e-Grant do 24. októbra. V oblasti ekoturizmu a cykloturizmu je výška dotácie od 5000 do 50.000 eur a pri veľkých rozvojových projektoch od 50.000 do 200.000 eur. Potrebné informácie nájdu žiadatelia na webstránke www.terraincognita.sk.



„Veríme, že práve podpora originálnych zelených projektov rešpektujúcich autentickosť a celkový kontext svojho prostredia prispeje k zvýšeniu počtu návštevnosti, prenocovaní, ku skvalitneniu služieb s nižším negatívnym dosahom na zmeny klímy a zachovaniu prirodzeného rázu krajiny,“ priblížila riaditeľka KOCR.