Žiadosti o dotácie budú záujemcovia z Prievidze podávať elektronicky

Prievidza 2. novembra (TASR) - Žiadatelia o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza budú po novom podávať svoje žiadosti cez elektronický dotačný systém. Od zavedenia e-grantu samospráva očakáva zrýchlenie procesov pre radnicu i žiadateľov, šetrí ním i životné prostredie. Nové príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



"Samospráva sa chce posúvať ďalej a prichádzame k elektronizácii systému. To znamená, že žiadatelia o dotáciu budú podávať žiadosti prostredníctvom elektronických formulárov a následne i vyúčtovanie dotácií sa bude tiež realizovať elektronickým systémom," uviedol vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Ďalšou významnou zmenou vo VZN je podľa neho určenie kritérií, podľa ktorých sa budú hodnotiť a posudzovať jednotlivé žiadosti tak, aby radnica odbúrala subjektívny vplyv na ich posudzovanie. "Zároveň sme stanovili garantov, respektíve hodnotiteľov na jednotlivé dotácie," doplnil.



Na výber hodnotiteľov sa v diskusii pýtali viacerí mestskí poslanci. "Jednotlivé komisie pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) budú predkladať návrhy, ktoré bude následne MsZ schvaľovať. Transparentnosť by tu mala byť zachovaná, pretože každý jeden poslanec bude mať možnosť vyjadriť sa ku konkrétnemu kandidátovi, prípadne námietkam k jeho voľbe," reagoval Pietrik.



VZN obsahuje aj nové termíny pre prijímanie žiadostí, postupy pri podávaní žiadostí, hodnotiaci proces a kritériá, postupy pri poskytovaní dotácií, pravidlá použitia a vyúčtovania dotácií, ako i sankcie za porušenie tohto nariadenia. Zároveň určuje maximálnu výšku poskytovanej dotácie a podmienky spolufinancovania. Dotácie z rozpočtu mesta budú smerovať do piatich grantových programov - Kultúrny život v Prievidzi, Športuj a ži zdravšie, Zelenšia Prievidza, Lepší život v Prievidzi a Športoviská. Okrem toho bude mesto aj naďalej poskytovať finančné prostriedky prostredníctvom participatívneho rozpočtu.



Primátorka Katarína Macháčková tvrdí, že Prievidza sa snaží byť moderným mestom, zavádzať inovatívne prvky a jedným z nich má byť aj nový spôsob poskytovania dotácií. "Inšpirovali sme sa samosprávami, kde to tak už funguje a navrhli sme tento spôsob e-grantu. Mal by priniesť väčšiu transparentnosť, efektívnosť, rýchlosť. Hodnotenie bude spravodlivé a efektívne pre všetkých," dodala Macháčková.



Mesto každoročne vo svojom rozpočte vyčleňuje na dotácie približne 700.000 eur, do tejto sumy sú zahrnuté i dotácie na činnosť na mestských športoviskách a odplaty v komisionárskych zmluvách na ich prevádzku.