Žiadosti o dotácie môžu záujemcovia v Kremnici podať do konca januára

Kremnica 10. januára (TASR) - Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Kremnica môžu podávať záujemcovia do konca januára tohto roka. Kremnická samospráva pripomína, že žiadosti sa po novom podávajú výlučne elektronickou formou cez online formulár, ktorý nájdu záujemcovia na internetovej stránke mesta.



Prideľovanie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica sa od začiatku tohto roka riadi novými pravidlami. Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o ich poskytovaní, do ktorého premietli aj pripomienky z rokovaní so zástupcami športových klubov v meste a s predstaviteľmi kultúry, schválili kremnickí poslanci ešte vlani v novembri.



"Jedným z hlavných cieľov nového VZN je zvýšiť transparentnosť pri prideľovaní dotácií. Tomuto cieľu má slúžiť nový model, ktorý je v porovnaní s minulosťou prehľadnejší, objektívnejší a transparentnejší," uviedla v tejto súvislosti samospráva.



Ako vysvetlila radnica, počet celkových získaných bodov všetkých žiadostí je 100-percentným pomerom celkového objemu finančných prostriedkov, určených v príslušnom rozpočtovom roku na poskytovanie dotácií pre jednotlivé cieľové oblasti. Tieto finančné prostriedky sú prideľované podielovo podľa získaného počtu bodov jednotlivých žiadostí.



Spomínané VZN určuje aj globálny objem financií určených na dotácie, pre cieľovú oblasť šport pôjdu financie v objeme 0,62 percenta z výnosu dane z príjmov poukázaných mestu Kremnica v predošlom rozpočtovom roku a pre cieľovú skupinu kultúra v objeme 0,53 percenta.