< sekcia Regióny
Žiadosti o dotácie môžu záujemcovia v Prievidzi podať do konca januára
Dotácie môžu získať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, vykonávajú činnosť na jeho území alebo poskytujú služby jeho obyvateľom.
Autor TASR
Prievidza 15. januára (TASR) - Samospráva Prievidze opäť finančne podporí zo svojho rozpočtu aktivity v oblasti športu, kultúry, ochrany životného prostredia a zlepšovania kvality života obyvateľov. Žiadosti o poskytnutie dotácie môžu záujemcovia podať do konca januára. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Žiadosť podávajú záujemcovia výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického dotačného systému e-grant na www.prievidza.egrant.sk. „Verejnosť má možnosť požiadať o finančné prostriedky na realizáciu akcie, projektu alebo podujatia v rámci štyroch grantových programov. Mesto na ne celkovo vo svojom rozpočte vyčlenilo 96.000 eur, pričom o pridelení dotácií rozhoduje na základe odporúčania odborných hodnotiteľov,“ priblížila referentka kancelárie primátorky Natália Pavláková.
Dotácie môžu získať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, vykonávajú činnosť na jeho území alebo poskytujú služby jeho obyvateľom.
Cez grantový program Športuj a ži zdravšie samospráva podporí celoročnú športovú činnosť detí a mládeže, organizáciu športových turnajov, súťaží a pretekov, projekty zamerané na zdravý životný štýl, prevenciu a pravidelný pohyb. Na aktivity vyčlenila 60.000 eur. Ďalších 25.000 eur určila pre program Kultúrny život v Prievidzi, cez ktorý podporí organizáciu kultúrnych podujatí, realizáciu tvorivých dielní, workshopov, prednášok, tvorbu miestnych umelcov, folklóru a zachovanie kultúrnych tradícií.
Grantový program Lepší život v Prievidzi je určený pre projekty v oblasti sociálnej pomoci, komunitnej podpory, vzdelávacích a školských aktivít, voľnočasových programov a zlepšovania kvality života obyvateľov. Mesto ich podporí sumou 9000 eur.
Na program Zelenšia Prievidza vyčlenila samospráva 2000 eur, podporí projekty zamerané na ochranu prírody, čistotu, recykláciu, zlepšenie kvality životného prostredia, úpravu verejných priestranstiev a verejnej zelene.
Žiadosť podávajú záujemcovia výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického dotačného systému e-grant na www.prievidza.egrant.sk. „Verejnosť má možnosť požiadať o finančné prostriedky na realizáciu akcie, projektu alebo podujatia v rámci štyroch grantových programov. Mesto na ne celkovo vo svojom rozpočte vyčlenilo 96.000 eur, pričom o pridelení dotácií rozhoduje na základe odporúčania odborných hodnotiteľov,“ priblížila referentka kancelárie primátorky Natália Pavláková.
Dotácie môžu získať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, vykonávajú činnosť na jeho území alebo poskytujú služby jeho obyvateľom.
Cez grantový program Športuj a ži zdravšie samospráva podporí celoročnú športovú činnosť detí a mládeže, organizáciu športových turnajov, súťaží a pretekov, projekty zamerané na zdravý životný štýl, prevenciu a pravidelný pohyb. Na aktivity vyčlenila 60.000 eur. Ďalších 25.000 eur určila pre program Kultúrny život v Prievidzi, cez ktorý podporí organizáciu kultúrnych podujatí, realizáciu tvorivých dielní, workshopov, prednášok, tvorbu miestnych umelcov, folklóru a zachovanie kultúrnych tradícií.
Grantový program Lepší život v Prievidzi je určený pre projekty v oblasti sociálnej pomoci, komunitnej podpory, vzdelávacích a školských aktivít, voľnočasových programov a zlepšovania kvality života obyvateľov. Mesto ich podporí sumou 9000 eur.
Na program Zelenšia Prievidza vyčlenila samospráva 2000 eur, podporí projekty zamerané na ochranu prírody, čistotu, recykláciu, zlepšenie kvality životného prostredia, úpravu verejných priestranstiev a verejnej zelene.