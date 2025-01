Žiadosti v rámci rozpočtu prijíma Prešovský kraj do konca januára

Prešov 20. januára (TASR) - Do 31. januára môžu záujemcovia predložiť svoje žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Participatívny rozpočet Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Kraj na ňu vyčlenil v roku 2025 sumu 438.000 eur. Alokáciu prerozdelí medzi verejnoprospešné projekty, ktoré získajú najvyššiu podporu verejnosti v SMS hlasovaní. Výška dotácie na jednu žiadosť je 10.000 eur, a to bez povinného spolufinancovania. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Zámerom výzvy, ktorú zaviedla krajská samospráva v roku 2022, je podľa Jeleňovej podporiť projekty zamerané na inováciu jestvujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby vo verejnom priestore a tiež na revitalizáciu týchto priestorov alebo ich komunitnú infraštruktúru. O dotáciu sa môžu uchádzať neziskové organizácie, občianske združenia a cirkvi z územia kraja.



"Aj v tomto roku tak môžu byť vďaka výzve podporené ďalšie desiatky menších komunitných projektov. Grantové peniaze získajú tie z nich, ktoré v SMS hlasovaní, prebiehajúcom od 22. marca do 5. apríla 2025, obdržia od obyvateľov kraja najviac hlasov. Úspešné projekty sa budú realizovať v priebehu tohto roka, pričom konečný termín ukončenia aktivít je 31. októbra," povedala Jeleňová.



Zmienená dotačná výzva priniesla za uplynulé tri roky svojho fungovania realizáciu 63 projektov naprieč celým krajom za takmer 630.000 eur. Krajské dotácie z uvedenej výzvy konkrétne umožnili napríklad obnovu viacerých národných kultúrnych pamiatok, revitalizáciu parkov, výstavbu nových detských ihrísk, amfiteátra, oddychových zón či náučných chodníkov.