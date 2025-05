Žiak mal nožom zraniť dievča v škole

Jarovnice 6. mája (TASR) - Polícia vyšetruje napadnutie dievčaťa na základnej škole v Jarovniciach v okrese Sabinov. Druhý žiak ho mal po hádke nožom porezať na predlaktí. Trestné stíhanie vedie polícia pre nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví a výtržníctvo. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Na prípad upozornili tvnoviny.sk.



K prípadu došlo podľa polície v pondelok (28. 4.) predpoludním v budove školy v obci. „Cez prestávku v triede došlo k hádke medzi maloletou dievčinou a iným žiakom. Ten mal z vrecka vybrať vreckový vyklápací nožík s odlomenou špičkou, pristúpiť k dievčine a nožom ju mal porezať na predlaktí. Spôsobil jej trojcentimetrovú reznú ranu,“ uviedla Ligdayová s tým, že polícia sa prípadom zaoberá, preveruje všetky okolnosti skutku.



Podľa riaditeľky ZŠ Jarovnice 192 Márie Horváthovej bol dozor v škole zabezpečený. Dotyčný žiak pomáhal učiteľke preniesť z jednej triedy do druhej multiboard. „Boli tam traja učitelia cez prestávku. Vošiel do triedy a neviem, čo sa potom stalo, kamery nemáme v triedach. Všetko je to o upozorňovaní a dôvere. Máme školský podporný tím, ktorý sa rozpráva s deťmi, bolo niekoľko stretnutí s policajtmi, aj s kuratelou,“ povedala Horváthová s tým, že ich to mrzí.



Opatrenia, aby sa predchádzalo podobným incidentom, sú podľa jej slov prijaté od začiatku školského roka. „Žiaci sú informovaní o tom, že sa nesmú ostré a ďalšie predmety, ktoré ohrozujú život, nosiť do školy. Každý žiak bol oboznámený so školským poriadkom, podpísal to. Aj rodičov sme informovali na rodičovských združeniach aj na individuálnych stretnutiach,“ dodala Horváthová.