Žiak strekol dezodorant na zapaľovač, spolužiačke obhoreli vlasy

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Oznámenie zo strany školy polícia prijala 23. januára.

Trnava 3. februára (TASR) - Polícia rieši prípad, ktorý sa stal na Základnej škole s materskou školou na Ulici Maxima Gorkého v Trnave. Jeden zo žiakov mal použiť dezodorant, ktorý strekol na zapaľovač, čím vznikol plameň a zapríčinil obhorenie vlasov spolužiačky. Nikto sa pri incidente nezranil. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová. Podľa TV Markíza, ktorá na prípad upozornila, sa mal incident stať počas bežného vyučovania a malo ísť o vlastnú iniciatívu žiaka.

Ako uviedla, oznámenie zo strany školy polícia prijala 23. januára. Eviduje ho ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. „Priestupok je v súčasnosti v štádiu objasňovania, pričom sa skúma aj to, či išlo o úmyselné konanie vo vzťahu k spolužiačke. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bude vo veci rozhodnuté v zmysle zákona o priestupkoch. Vzhľadom na prebiehajúce konanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila.
