< sekcia Regióny
Žiakom v S. Belej nebudú z kapacitných dôvodov podávať teplé jedlo
Tento rok sa situácia zmenila prijatím 138 žiakov do prvého ročníka, čo je takmer o 50 viac ako vlani.
Autor TASR
Spišská Belá 27. augusta (TASR) - Žiakom od 6. ročníka na druhom stupni v Spišskej Belej nebudú v novom školskom roku podávať na obed teplú stravu. Dôvodom je nedostatočná kapacita školskej kuchyne a jedálne v Základnej škole (ZŠ) M. R. Štefánika, ktorá vydáva a pripravuje stravu aj pre druhú miestnu ZŠ J. M. Petzvala. Primátor mesta Peter Zibura pre TASR potvrdil, že problém vznikol jednak pre zvýšený záujem o zápis žiakov do tamojších škôl a tiež v súvislosti s poskytovaným príspevkom na stravu od štátu, pre ktorý rodičia vo zvýšenej miere prihlasujú deti na stravovanie v školskej jedálni. Opatrenie platí pre obe ZŠ a dotkne sa viac ako troch stoviek žiakov.
„Kapacita školskej jedálne doteraz postačovala. Toto naše zariadenie však aktuálne naráža na prevádzkové limity prípravy teplej stravy. Už minulý rok mesto prijalo rozhodnutie, ktorým odňalo možnosť zamestnancom škôl stravovať sa v školskej jedálni práve z dôvodu, aby umožnilo čo najväčšiemu počtu žiakov zachovať si stravovacie návyky a mať varený obed. Ani to však nestačilo na pokrytie záujmu a žiaci druhého stupňa boli taktiež sčasti obmedzení iba na príjem suchej stravy formou balíčkov,“ priblížil Zibura. Aby dokázali pokryť dopyt, potrebovali by podľa neho navariť približne o 200 obedov viac ako doteraz.
Tento rok sa situácia zmenila prijatím 138 žiakov do prvého ročníka, čo je takmer o 50 viac ako vlani. Riaditelia ZŠ v spolupráci so zriaďovateľom hľadali možnosti, ako stavovanie vyriešiť. V máji preto schválili nákup vybavenia školskej kuchyne a oslovili externých prevádzkovateľov s požiadavkou zabezpečiť varenú stravu. Obe snahy však narazili na legislatívne, hygienické, stavebno-technické alebo ekonomické prekážky. Mestskí poslanci preto vyčlenené prostriedky presunuli na vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu školskej kuchyne. Jej kapacita by sa mala rozšíriť v súčasných priestoroch školskej družiny, a to už od budúceho školského roka. Zároveň mesto pripravuje vybudovanie vlastnej jedálne v ZŠ J. M. Petzvala, ktorej žiaci sa aktuálne stravujú v škôlke na Mierovej ulici, respektíve v ZŠ M. R. Štefánika.
Samospráva sa zároveň rekonštrukciou priestorov snaží znížiť náklady v školách a tak investovať ušetrené zdroje na iné prevádzkové výdavky. V roku 2023 napríklad zateplili celé podkrovie ZŠ J. M. Petzvala a pripravili projekt na rekonštrukciu kotolne a časti rozvodov ústredného kúrenia, realizáciu termoizolačného náteru, výmenu okien a ďalších opatrení v telocvični. Aktuálne prebieha aj výmena kotlov a modernizácia kotolne v budove školskej družiny na Štefánikovej ulici.
„V týchto nestálych podmienkach sa nachádzajú všetci zriaďovatelia škôl. Toto rozhodnutie neteší nikoho, ale inú možnosť nemáme. Dotácia na stravu je správny krok, stravovacie návyky pre žiakov sú dôležité, ale práve kapacity školských kuchýň boli nastavené na nejaké limity, ktoré sú aktuálne na hrade únosnosti,“ skonštatoval Zibura.
„Kapacita školskej jedálne doteraz postačovala. Toto naše zariadenie však aktuálne naráža na prevádzkové limity prípravy teplej stravy. Už minulý rok mesto prijalo rozhodnutie, ktorým odňalo možnosť zamestnancom škôl stravovať sa v školskej jedálni práve z dôvodu, aby umožnilo čo najväčšiemu počtu žiakov zachovať si stravovacie návyky a mať varený obed. Ani to však nestačilo na pokrytie záujmu a žiaci druhého stupňa boli taktiež sčasti obmedzení iba na príjem suchej stravy formou balíčkov,“ priblížil Zibura. Aby dokázali pokryť dopyt, potrebovali by podľa neho navariť približne o 200 obedov viac ako doteraz.
Tento rok sa situácia zmenila prijatím 138 žiakov do prvého ročníka, čo je takmer o 50 viac ako vlani. Riaditelia ZŠ v spolupráci so zriaďovateľom hľadali možnosti, ako stavovanie vyriešiť. V máji preto schválili nákup vybavenia školskej kuchyne a oslovili externých prevádzkovateľov s požiadavkou zabezpečiť varenú stravu. Obe snahy však narazili na legislatívne, hygienické, stavebno-technické alebo ekonomické prekážky. Mestskí poslanci preto vyčlenené prostriedky presunuli na vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu školskej kuchyne. Jej kapacita by sa mala rozšíriť v súčasných priestoroch školskej družiny, a to už od budúceho školského roka. Zároveň mesto pripravuje vybudovanie vlastnej jedálne v ZŠ J. M. Petzvala, ktorej žiaci sa aktuálne stravujú v škôlke na Mierovej ulici, respektíve v ZŠ M. R. Štefánika.
Samospráva sa zároveň rekonštrukciou priestorov snaží znížiť náklady v školách a tak investovať ušetrené zdroje na iné prevádzkové výdavky. V roku 2023 napríklad zateplili celé podkrovie ZŠ J. M. Petzvala a pripravili projekt na rekonštrukciu kotolne a časti rozvodov ústredného kúrenia, realizáciu termoizolačného náteru, výmenu okien a ďalších opatrení v telocvični. Aktuálne prebieha aj výmena kotlov a modernizácia kotolne v budove školskej družiny na Štefánikovej ulici.
„V týchto nestálych podmienkach sa nachádzajú všetci zriaďovatelia škôl. Toto rozhodnutie neteší nikoho, ale inú možnosť nemáme. Dotácia na stravu je správny krok, stravovacie návyky pre žiakov sú dôležité, ale práve kapacity školských kuchýň boli nastavené na nejaké limity, ktoré sú aktuálne na hrade únosnosti,“ skonštatoval Zibura.