Na Oravskom hrade pripravili pre žiakov a študentov vzdelávací program

Oravský Podzámok 13. septembra (TASR) – Pre žiakov základných a študentov stredných škôl pripravili na budúci týždeň na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku vzdelávací program. Naučia sa viac o slovenských dejinách. Na svojej webovej stránke o tom informovalo správcovské Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava.



"Deti a študenti budú mať v termíne od 20. do 21. septembra možnosť netradičným spôsobom preniknúť do sveta histórie aj interaktívnou formou. Klasická prehliadka Oravského hradu bude obohatená o stanovištia s odborným výkladom z našich dejín, ľudovej kultúry i historických zaujímavostí, ktoré oslovia nejedného milovníka histórie," uviedli z Oravského múzea.



Podujatie je súčasťou základného okruhu prehliadky Oravského hradu aj s lektorom v čase od 9.00 do 14.00 h.