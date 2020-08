Žiakov Spojenej školy v Púchove privíta zrekonštruovaná kuchyňa

Púchov 17. augusta (TASR) – Zrekonštruované kuchynské a jedálenské priestory a nové dielne privítajú začiatkom septembra študentov Spojenej školy v Púchove. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) investoval počas leta do školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti asi 1,2 milióna eur.



Od septembra 2019 je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy aj Stredná odborná škola sklárska. Pre študentov sklárskych odborov sa Trenčiansky kraj rozhodla zmodernizovať dielne. Veľkou premenou prešla aj školská kuchyňa s jedálňou, v rámci ktorej pribudol nový osobný kuchynský výťah.



„Kuchyňa s jedálňou získala naozaj pekný vzhľad. Verím, že pani riaditeľka naplní nové priestory záujemcami, či už zo strany žiakov samotnej Spojenej školy, vysokoškolákmi, ale i ľuďmi, ktorí bývajú v mestskej časti Kolonka. Aj takýmto spôsobom si škola môže zarobiť na prevádzku zmodernizovanej kuchyne,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Ako dobrý a úspešný krok vníma rekonštrukciu kuchynských a jedálenských priestorov a zriadenie nových dielní aj riaditeľka školy Lenka Jancíková. „Momentálne sme v procese výberu zamestnancov do kuchyne. Veľmi radi by sme varili od 1. septembra,“ uviedla Jancíková s tým, že dokončené dielo v auguste čaká kolaudácia a vydanie prevádzkového rozhodnutia z hygieny, aby škola mohla od septembra začať s využívaním nových priestorov.