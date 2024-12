Žiar n. Hronom bude hospodáriť s rozpočtom vyše 21,785 milióna eur

Žiar nad Hronom 23. decembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom bude v roku 2025 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 21,785 milióna eur. Podľa primátora Petra Antala síce nemožno rozpočet označiť za rozvojový, no na druhej strane považuje za úspech, že mesto nebude v budúcom roku pre obyvateľov dvíhať dane či poplatky v sociálnych službách a školských zariadeniach.



"Rozpočet mesta pre rok 2025 nebolo ľahké zostaviť práve pre to, že príjmy miest, obcí a samosprávnych krajov sú také, aké sú. Sú nepostačujúce a z toho vychádza aj samotný rozpočet," poznamenal Antal v tejto súvislosti.



Rozpočet mesta síce nie je podľa jeho slov natoľko rozvojový ako v minulých rokoch, keď z prebytkov rozpočtu dokázali realizovať viaceré investície, no aj napriek tomu bude mesto realizovať niekoľko projektov podporených cez eurofondy. Ide napríklad o rekonštrukciu kaštieľa či vodozádržné opatrenia na budovách mestských škôl.



"Čiže nie je to, že nejdeme nič robiť, ale gro sa bude robiť z fondov Európskej únie. Pravdaže, aj na to musíme mať prostriedky na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky," podotkol Antal na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom žiarski poslanci rozpočet schválili.



Primátor zároveň dodal, že mesto v budúcom roku nezvýši dane pre obyvateľov s výnimkou dane z nehnuteľností pre podnikateľov v katastrálnom území Šášovské Podhradie. Rovnako nezvyšuje poplatky v školách či školských zariadeniach a sociálnych službách. "Veľmi rád by som hovoril opak, že niečo aj znižujeme, ale, žiaľ, v dnešnej dobe to nebude možné, a preto považujem za úspech aj opak, že nejdeme hore s daňami s výnimkou jednej," skonštatoval.



Rovnako považuje primátor za úspech to, že mesto nemusí zatvárať svoje objekty, ako sú zimný štadión či plaváreň. "Každé jedno z tých zariadení vyžaduje obrovské prevádzkové zdroje a každé jedno je dotované, čiže ja považujem za úspech aj to, že niečo nemusíme zatvárať a dokážeme to prevádzkovať," dodal Antal.



V rámci budúcoročného rozpočtu schválili poslanci aj použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov a výdavkov z finančných operácií vo výške 109.000 eur, použitie fondu rozvoja bývania v roku 2025 na finančné krytie kapitálových výdavkov a výdavkov z finančných operácií vo výške 222.000 eur a tiež viacero dotácií, napríklad pre Mestský športový klub, Futbalový klub Pohronie, Technické služby Žiar nad Hronom, Domov pri kaštieli či pre spoločnosť Sport trend.