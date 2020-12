Žiar nad Hronom chce pred Vianocami zriadiť ďalšie odberové miesta

Žiar nad Hronom 16. decembra (TASR) – Žiar nad Hronom chce pred Vianocami na vlastné náklady zriadiť ďalšie odberové miesta na bezplatné antigénové testovanie. Primátor mesta Peter Antal o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že v stredu požiadal o súhlas Ministerstvo zdravotníctva SR.



„Mesto Žiar nad Hronom na vlastné náklady zriadi ďalšie dve alebo tri odberové miestnosti, aby sme vytvorili väčší priestor na testovanie sa obyvateľov pred vianočnými sviatkami,“ uviedol Antal. Obyvateľov mesta tiež vyzval k maximálnemu zníženiu mobility a obmedzeniu vzájomných kontaktov.



„Keďže situácia so šírením nového koronavírusu sa stala na Slovensku nekontrolovateľnou, súhlasím s výzvou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a skupiny slovenských vedcov a lekárov, aby sme my sami obyvatelia prispeli k obmedzeniu mobility,“ vyhlásil Antal.



Primátor avizoval aj zníženú aktivitu mestského úradu a mestských organizácií s tým, že samospráva bude počas v najbližších týždňoch zabezpečovať len nevyhnutné služby. „Plnú prevádzku obnovíme až po sviatkoch, čiže po 6. januári,“ vysvetlil Antal.



V Žiari nad Hronom sú aktuálne k dispozícii tri odberové miesta na bezplatné antigénové testovanie, a to na regionálnom úrade verejného zdravotníctva, v priestoroch bývalej reštaurácie MsÚ a v areáli žiarskej nemocnice.