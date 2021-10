Hvezdáreň M. Hella oslavuje 25 rokov, v parku rozsvieti Lunalón

Žiar nad Hronom 27. októbra (TASR) – Pri príležitosti osláv 25. výročia od otvorenia Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella pribudne v mestskom parku v Žiari nad Hronom päťmetrový svietiaci model Mesiaca, takzvaný Lunalón. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom hvezdárne.



„Lunalón nám zapožičala brnianska hvezdáreň a planetárium a verejnosti sme ho už predstavili na hrade Šášov, počas nočného pozorovania oblohy,“ uviedol riaditeľ krajskej hvezdárne a planetária Tomáš Dobrovodský. Ako dodal, v mestskom parku v Žiari nad Hronom bude svietiaca inštalácia umiestnená v stredu a v sobotu (30. 11.) od 17.30 do 19.30 h.



S aktivitami spojenými s prezentáciou svietiaceho modelu Mesiaca chce hvezdáreň neskôr pokračovať aj v jarnom období. V budúcom roku by však verejnosti radi predstavili vlastný model, ktorý má zakúpiť BBSK. O investícii rozhodnú poslanci Zastupiteľstva BBSK na novembrovom zasadnutí.



V rámci osláv 25-ročného fungovania pripravuje krajská hvezdáreň a planetárium i slovenskú premiéru Voyager - nikdy nekončiaca cesta. Film, ktorý budú premietať od začiatku novembra do konca roka vždy v piatok, je špeciálne upravený na premietanie na celooblohový režim planetária.



BBSK investoval do modernizácie a digitalizácie krajskej hvezdárne a planetária v roku 2017 viac ako 300.000 eur, zariadenie je vďaka tomu aktuálne jedným z lídrov digitálneho zobrazenia oblohy na Slovensku. V súčasnosti projekcia pod kupolou planetária pozostáva zo zážitku z tematicky zameraného fulldome filmu a z prehliadky aktuálnej nočnej oblohy so sprievodným slovom lektora.