Žiar n. Hronom plánuje sprístupniť priestory biskupského kaštieľa

Žiar nad Hronom 30. januára (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom plánuje po uvoľnení protipandemických opatrení sprístupniť verejnosti zrekonštruované priestory biskupského kaštieľa. V minulom roku tu samospráva zriadila reprezentačnú sieň mesta i izbu Štefana Moyzesa, aktuálne pracuje na presídlení galérie Jula Považana. TASR o tom informoval vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.



„V minulom roku sa nám podarilo prerobiť biskupskú sieň, kde sme spravili reprezentačnú sieň. Konať sa tu budú mestské zastupiteľstvá či reprezentačné obrady,“ uviedol Baláž. Ako dodal, priestor si bude možné prenajať aj na organizovanie svadieb či menších kongresov. Do priestorov kaštieľa mesto presídlilo aj archeologickú a etnografickú expozíciu a zriadilo izbu Štefana Moyzesa. „V tomto roku pracujeme na presídlení galérie Jula Považana,“ doplnil Baláž.



Zrekonštruované priestory biskupského kaštieľa chcelo mesto verejnosti predstaviť už na jeseň minulého roka, plány však prekazila pandémia nového koronavírusu. Samospráva budovu biskupského kaštieľa kúpila v roku 2018 so zámerom vytvorenia reprezentačného sídla mesta. „So žiadosťami o dotáciu od ministerstva kultúry na renováciu fasády sme neuspeli a z rozpočtu mesta si to nemôžeme dovoliť,“ vysvetlil Baláž s tým, že výdavky na tieto práce prevyšujú milión eur. Mesto sa preto rozhodlo o postupnú obnovu interiéru s cieľom sprístupniť aspoň niektoré časti kaštieľa.



V budúcnosti by mesto chcelo zrekonštruovať aj kaplnku a ďalšie priestory v interiéri, ktoré by v prípade záujmu mohli poslúžiť niektorým organizáciám pôsobiacim v Žiari nad Hronom. Víziou je vytvoriť priestor pre komunity či umelcov. Baláž však dodáva, že projekt obnovy kaštieľa je výzvou aj do ďalších rokov.