Počas žiarskych Dní jesennej čistoty sa bude zbierať aj šatstvo

Žiar nad Hronom 25. septembra (TASR) - V Žiari nad Hronom sa v pondelok začali tradičné Dni jesennej čistoty, v rámci ktorých sa môžu obyvatelia mesta zbaviť najmä objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. Po prvýkrát sa však v rámci akcie uskutoční aj zber použiteľného šatstva. Na svojej oficiálnej stránke o tom informovala samospráva.



Počas Dní jesennej čistoty budú do piatku (29. 9.) podľa stanoveného harmonogramu v rámci mesta od 14.00 do 18.00 h rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. "Slúžia na zber objemného odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a podobne. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch," priblížilo mesto s tým, že pristavené budú aj zberné nádoby na bioodpad.



Nebezpečný odpad a elektroodpad bude môcť verejnosť počas celého týždňa odovzdať na stanovišti pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika, kde sa po prvýkrát v rámci akcie bude zbierať aj opätovne použiteľné šatstvo. Na zber textilu bude slúžiť 1100-litrová označená nádoba, ktorá bude po 18.00 h uzamknutá.



"Do tejto zbernej nádoby bude možné zbierať len znovu použiteľný textil vhodný na ďalšie použitie, ako napríklad letné a zimné pánske, dámske a detské oblečenie, zachovalý bytový textil, ako sú návliečky, plachty, periny, ako aj topánky, opasky a kabelky. Takto vyzbieraný textil nesmie byť znehodnotený, zašpinený, navlhnutý, zabalený ideálne v priesvitnom vreci," dodala samospráva.



Zber objemného či nebezpečného odpadu organizuje mesto v spolupráci technickými službami každoročne na jar i na jeseň. Počas tohtoročných Dní jarnej čistoty sa v rámci mesta podarilo vyzbierať viac ako 46 ton odpadu, vlani na jeseň to bolo približne 31,5 tony objemného odpadu.