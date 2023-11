Polícia v Žiari nad Hronom zvýši kontroly na rekonštruovanej ceste

Žiar nad Hronom 23. novembra (TASR) - Úseky cesty I/9 v Žiari nad Hronom, na ktorých aktuálne pre rekonštrukciu riadi premávku prenosné dopravné značenie, bude polícia kontrolovať vo zvýšenej miere. Dôvodom je viacero podnetov na vodičov, ktorí toto prenosné dopravné značenie nerešpektujú. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici.



Ako uvádza polícia, v tejto súvislosti eviduje niekoľko takýchto priestupkov. "Vodiči, ktorí sa ich dopustili, sú riešení v správnom konaní. Zároveň bude vo zvýšenej miere tieto úseky kontrolovať," upozorňuje KR PZ.



Takmer šesť kilometrov dlhý úsek cesty I/9, vedúci naprieč celým mestom, rekonštruujú od konca júla tohto roka. Rozsiahla rekonštrukcia si vyžiadala dopravné obmedzenia. "Cestná doprava je usmernená do jedného jazdného pruhu zriadením čiastočnej uzávierky cesty I/9, usmernená zvislým a vodorovným dopravným značením s použitím cestnej svetelnej signalizácie," vysvetľuje polícia s tým, že rekonštrukcia by mala trvať do apríla budúceho roka.