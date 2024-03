V Žiari nad Hronom poskytnú záujemcom poradenstvo vo veci kvality vôd

Žiar nad Hronom 11. marca (TASR) - K osvetovým aktivitám Svetového dňa vody sa pripojí Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Žiari nad Hronom aj tento rok. V stredu 20. marca bude záujemcom poskytovať poradenstvo.



Ako informovali žiarski hygienici, v čase od 8.00 do 14.00 h majú občania možnosť zdarma využiť osobne v RÚVZ v Žiari nad Hronom alebo telefonicky konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.



"Dostanú odpovede na otázky o kvalite vody z verejných vodovodov, o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody z verejných vodovodov, o ochrane vlastných vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí," informuje RÚVZ v Žiari nad Hronom na svojej internetovej stránke.



Obyvatelia Banskobystrického kraja takisto môžu využiť orientačné bezplatné vyšetrenie vôd z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorky je potrebné odobrať v deň vyšetrenia, 21. marca, do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra a priniesť v ten istý deň v čase od 8.00 do 13.00 h na RÚVZ v Banskej Bystrici.