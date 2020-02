V Žiari nad Hronom by mali čoskoro pribudnúť nové nájomné byty

Žiar nad Hronom 6. februára (TASR) - Na sídlisku Sever v Žiari nad Hronom by mali v najbližších rokoch pribudnúť ďalšie nájomné byty. Pre veľký počet záujemcov o tento spôsob bývania sa mesto rozhodlo využiť dostupné podporné programy štátu na získanie nových nájomných bytov formou kúpy od investora. Investičný zámer obstarania nájomných bytov vo štvrtok na rokovaní mestského zastupiteľstva schválili žiarski poslanci.



"Vnímame tlak na nájomné bývanie. Keďže ceny bytov v meste výrazne vzrástli a tiež ceny nájomného, tak sa ľudia dožadujú lacnejšieho nájomného bývania. Preto sme sa rozhodli, že pristúpime aj k obstaraniu tretej bytovky na sídlisku Sever," uviedol primátor Peter Antal. Samospráva podľa jeho slov aktuálne eviduje 126 žiadostí o nájomné bývanie, z toho 60 sa týka sídliska Sever.



Podľa Antala by mohlo ísť o bytový dom s približne 20 - 25 bytmi, hotový by mohol byť už v roku 2022. Nový bytový dom chce mesto obstarať za pomoci úveru zo Štátneho fondu rozvoju bývania a dotácie z ministerstva dopravy a výstavby. Jeho výstavbu na vlastné náklady zrealizuje investor, od ktorého bytový dom mesto následne odkúpi.