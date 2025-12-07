< sekcia Regióny
Žiar n. Hronom zvýši poplatky vyberané počas tradičného jarmoku
Zvýšenie sa dotkne napríklad predajcov jedál, alkoholických a nealkoholických nápojov či vína.
Autor TASR,aktualizované
Žiar nad Hronom 7. decembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom zvýši v budúcom roku niektoré poplatky, ktoré vyberá počas tradičného jesenného jarmoku. Mestskí poslanci na svojom novembrovom rokovaní schválili všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach, ktoré zavádza zvýšenie dani za užívanie verejného priestranstva za predaj na jarmoku.
Ako na rokovaní priblížil prednosta mestského úradu Martin Majerník, zvyšovanie sa netýka mestských daní za nehnuteľnosti, ale dani za užívanie verejného priestranstva za predaj na žiarskom jarmoku. Zvýšenie sa dotkne napríklad predajcov jedál, alkoholických a nealkoholických nápojov či vína. Zvýši sa aj daň za umiestnenie zábavných atrakcií. Samospráva tento krok odôvodnila zvyšovaním celkových nákladov na organizáciu jarmoku.
Navýšenie týchto daní odporučila schváliť aj komisia pre financie a ekonomiku pri mestskom zastupiteľstve v Žiari nad Hronom. Jej predsedníčka Mária Biesová na rokovaní uviedla, že zvyšovanie poplatkov nie je drastické a podnikateľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na jarmoku, finančne nezruinuje. Poznamenala, že záujem o predaj na jarmoku je stále väčší, čo pravdepodobne vychádza z aktuálnej sumy poplatkov.
Ako na rokovaní priblížil prednosta mestského úradu Martin Majerník, zvyšovanie sa netýka mestských daní za nehnuteľnosti, ale dani za užívanie verejného priestranstva za predaj na žiarskom jarmoku. Zvýšenie sa dotkne napríklad predajcov jedál, alkoholických a nealkoholických nápojov či vína. Zvýši sa aj daň za umiestnenie zábavných atrakcií. Samospráva tento krok odôvodnila zvyšovaním celkových nákladov na organizáciu jarmoku.
Navýšenie týchto daní odporučila schváliť aj komisia pre financie a ekonomiku pri mestskom zastupiteľstve v Žiari nad Hronom. Jej predsedníčka Mária Biesová na rokovaní uviedla, že zvyšovanie poplatkov nie je drastické a podnikateľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na jarmoku, finančne nezruinuje. Poznamenala, že záujem o predaj na jarmoku je stále väčší, čo pravdepodobne vychádza z aktuálnej sumy poplatkov.