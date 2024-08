Žiar nad Hronom a Hornú Štubňu prepojí nová autobusová linka

Kremnica 30. augusta (TASR) - Cestovanie medzi Banskobystrickým a Žilinským krajom bude od septembra o niečo jednoduchšie. Mestá Žiar nad Hronom a Kremnica prepojí s Hornou Štubňou nová autobusová linka, ktorá bude priamo nadväzovať na vlaky smerujúce do Martina a Vrútok. Na piatkovej tlačovej konferencii novú linku predstavil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková.



Nová linka z Pohronia do Hornej Štubne bude premávať v rámci Integrovaného dopravného systému BBSK od 1. septembra. Spojenie, ktoré má pomôcť najmä obyvateľom okresu Žiar nad Hronom pravidelne dochádzajúcim do susedného Žilinského kraja, bude zabezpečovať spoločnosť SAD Zvolen.



Autobusy na novej linke budú premávať trikrát denne počas pracovných dní a dvakrát denne cez víkendy a sviatky. "V Hornej Štubni budú autobusy priamo nadväzovať na vlaky v smere Martin a Vrútky a pokryjú časové medzery, keď vlaky do Hornej Štubne nepremávajú," uviedol Lunter s tým, že čakacia lehota na vlak alebo v opačnom smere na autobus nepresiahne pol hodiny.



Samospráva Kremnice zavedenie novej autobusovej linky víta, spojenie podľa vedenia mesta uľahčí obyvateľom dopravu do nemocnice v Martine. "Pre Kremnicu a našich obyvateľov je toto veľká vec. Zlepšíme dostupnosť nášho mesta a skvalitníme život ľuďom, ktorí denne cestujú za zdravotnou starostlivosťou, prácou či školou," skonštatoval primátor Kremnice Martin Novodomec.



Autobusové spojenie medzi okresom Žiar nad Hronom a Hornou Štubňou je v krátkom čase druhou linkou, ktorú BBSK spustil. Od júla funguje linka medzi Veľkým Krtíšom a Nitrou, ktorú za prvý mesiac fungovania využilo 2200 cestujúcich.