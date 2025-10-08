Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žiar nad Hronom aj tento rok investoval do zveľadenia cintorína

Na snímke kahance na cintoríne. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Primátor doplnil, že v budúcnosti mesto plánuje rozšírenie cintorína a tiež vybudovanie urnovej steny.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 8. októbra (TASR) - Žiarsky cintorín je na tohtoročné Dušičky pripravený. Mesto aj tento rok investovalo do jeho zveľadenia, plánuje tiež jeho rozšírenie. Po stredajšej obhliadke cintorína o tom informoval žiarsky primátor Peter Antal.

Priblížil, že v uplynulom období sa v areáli pracovalo na viacerých miestach. Vymenili problémové potrubie, ktoré spôsobovalo opakované úniky vody, a tiež vyasfaltovali plochu od domu smútku až po vstupnú bránu. Na cintoríne tiež vymenili starý drevený kríž za nový hliníkový a upravili aj priestor okolo sochy trúchliacej ženy. V areáli tiež vynovili lavičky a realizovali novú výsadbu.

Návštevníci podľa Antala ocenia najmä zrekonštruované vonkajšie toalety, pri ktorých osadili vodovodný stĺpik s pitnou vodou. „Tieto toalety budú k dispozícii, samozrejme, aj počas nadchádzajúceho Sviatku všetkých svätých aj Dušičiek. Ambíciou je, aby boli toalety celoročne prevádzkované a celoročne otvorené,“ poznamenal Antal.

Primátor doplnil, že v budúcnosti mesto plánuje rozšírenie cintorína a tiež vybudovanie urnovej steny. Na svojom septembrovom zasadnutí už z tohto dôvodu žiarski poslanci schválili kúpu pozemku o rozlohe 989 štvorcových metrov, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti novej časti cintorína.
.

