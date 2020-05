Altánok v žiarskom parku obnovia do pôvodnej podoby z 19. storočia

Žiar nad Hronom 21. mája (TASR) - Dobový altánok situovaný na jednom z rybníkov v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom čaká rekonštrukcia. Pre jeho zlý stav, pod ktorý sa podpísali aj vandali, ho chce mesto obnoviť do pôvodnej podoby z 19. storočia.



Vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž priblížil, že altánok dal pôvodne postaviť ešte biskup Štefan Moyses. V posledných rokoch ho však znehodnotili najmä vandali, ktorí ho popísali, posprejovali či povylamovali niektoré súčasti.



"Rozhodli sme sa preto, že ho zrekonštruujeme. Bude to robiť mestská spoločnosť Technické služby. Zatiaľ to však nemáme nacenené," podotkol. Altánok by mal byť po rekonštrukcii vernou kópiou toho, ktorý je zachytený na dobových kresbách a fotografiách.



Samospráva však avizuje, že vynovený altánok už nebude voľne sprístupnený verejnosti tak, ako tomu bolo doteraz. Výnimkou budú vopred dohodnuté návštevy, napríklad z dôvodu fotenia.