Biskupský kaštieľ v Žiari sa stal súčasťou Pohronskej hradnej cesty

Žiar nad Hronom 15. júla (TASR) - Žiarsky biskupský kaštieľ, ktorý kedysi slúžil aj ako letné sídlo ostrihomských arcibiskupov a neskôr banskobystrických biskupov, sa otvára verejnosti. Pamiatka, ktorú získalo mesto do svojho vlastníctva len nedávno, sa pridala na mapu zastavení Pohronskej hradnej cesty. Návštevníkom ponúkne prehliadku interiérových expozícií, v ktorých vznikla aj Pamätná izba Štefana Moysesa.



"Som veľmi rád, že kaštieľ začal dýchať tou pravou históriou a je tu už aj čo ľuďom ukázať a povedať o histórii kaštieľa, ale aj území Svätého kríža," poznamenal na stredajšom slávnostnom predstavení týchto priestorov žiarsky primátor Peter Antal. Kaštieľ bol totiž ešte donedávna v súkromnom vlastníctve a slúžil pre potreby strednej školy. Mesto ho kúpilo v roku 2018 a začalo s jeho postupnou rekonštrukciou, keďže ho chce v plnej miere využívať.



Ako prvé sa otvorenia dočkali práve miestnosti, ktoré pripomínajú jeho históriu. Do kaštieľa presťahovali okrem Pamätnej izby Štefana Moysesa aj archeologickú expozíciu. Na mestské akcie a tiež prípadné sobáše chcú využívať biskupskú sálu, no a v najbližšom období sem presťahujú aj Galériu Jula Považana.



Tým sa však plány mesta s týmto objektom nekončia. V objekte bude sídliť aj časť miestnej základnej umeleckej školy, materské centrum Úlik či nový domov pre seniorov, ktorý vznikne prestavbou jeho prístavby. "Verím, že kaštieľ v krátkom čase bude žiť v interiéri celý," skonštatoval Antal s tým, že v spodných priestoroch s presahom do priľahlého parku by chceli otvoriť cukráreň.



Primátor dodal, že zariadenie do priestorov expozícií, ktoré bude môcť verejnosť navštíviť, sa mestu podarilo zakúpiť aj vďaka Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OO CR) Región Gron. Práve táto spolupráca má pomôcť prilákať sem aj verejnosť. Primátor verí, že ako súčasť Pohronskej hradnej cesty bude pre turistov táto zastávka lákavá.



Výkonná riaditeľka OO CR Región Gron Žofia Buganová priblížila, že kaštieľ rovnako ako aj hrady Šášov a Revište nachádzajúce sa v regióne stredného Pohronia, môžu záujemcovia navštíviť prostredníctvom komentovaných prehliadok. Ide o zážitky, ktoré môžu toto leto návštevníci Banskobystrického kraja zažiť vďaka novej ponuke Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Záujemcovia nájdu celú ponuku na destinačnom webe kraja zahoramizadolami.sk.