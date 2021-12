Žiar nad Hronom bude hospodáriť s rozpočtom vyše 18.200.000 eur

Žiar nad Hronom 13. decembra (TASR) – Samospráva Žiaru nad Hronom bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 18.200.000 eur. Rozpočet schválili mestskí poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Rozpočet mesta na rok 2022 predstavuje na strane príjmov i na strane celkových výdavkov sumu 18.278.530 eur. Najvyššiu časť príjmov mesta, a to viac ako 10.700.000 eur, tvoria daňové príjmy. Z investícií je v roku 2022 pre samosprávu prioritou dokončenie rekonštrukcie krytej plavárne, ktorá by mohla prvých návštevníkov privítať už koncom budúceho roka.



„V rámci schvaľovania rozpočtu poslanci schválili napríklad 700.000 eur pre Technické služby Žiar nad Hronom na financovanie rekonštrukcie mestskej krytej plavárne v roku 2022, ale aj 3000 eur pre miestnu organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu na obnovu populácie rýb v rieke Hron,“ informovala samospráva na svojom oficiálnom webe.



Ako vyplýva z materiálu k návrhu rozpočtu, ktorý bol predložený na ostatné zasadnutie MsZ, takmer 2.700.000 eur vyčlenilo mesto v rozpočte na program Životné prostredie a infraštruktúra. Okrem údržby chodníkov a ciest či úpravy miestnych komunikácií plánuje samospráva investovať aj do environmentálnej oblasti. Novou výsadbou chce zachovať biodiverzitu zelene mesta, v oblasti odpadového hospodárstva chce naďalej znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku a rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky.