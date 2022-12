Žiar nad Hronom bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 19.847.630 eur

Žiar nad Hronom 8. decembra (TASR) – Mestu Žiar nad Hronom sa napriek vysokým cenám energií a inflácii podarilo zostaviť na budúci rok vyrovnaný rozpočet vo výške 19.847.630 eur. Poslanci mesta návrh rozpočtu schválili na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Ako pre TASR uviedol vedúci kancelárie primátora Martin Baláž, najväčšou výzvou pri tvorbe rozpočtu bolo vyrovnať sa s nárastom cien za energie. Náklady na energie v objektoch patriacich mestu musela samospráva na rok 2023 zvýšiť približne o 300.000 eur, a to presunom financií určených na drobné opravy mestských budov.



"Máme výhodu, že máme väčšinu objektov zrekonštruovaných, taktiež máme modernizované a úsporné verejné osvetlenie a minulý rok sme ešte prijali úsporné opatrenia vo všetkých našich objektoch," skonštatoval Baláž.



Problémom pri tvorbe rozpočtu boli aj zvýšené náklady na mzdy zamestnancov mesta. "Štát nám uložil zvýšiť mzdy o 17 percent v priebehu budúceho roka, no krytie na to nedáva žiadne. Pri zvyšovaní ostatných nákladov a nesystémových zásahoch štátu do hospodárenia samospráv je skutočne ťažké zostaviť vyrovnaný rozpočet," skonštatoval Baláž.



Najväčší podiel na príjmoch v mestskom rozpočte predstavujú daňové príjmy, ktoré do mestskej kasy prinesú viac ako 12,4 milióna eur. Najväčšie výdavky si vyžiada školstvo, na ktoré mesto vyčlenilo viac ako 8,3 milióna eur. Realizovať väčšie investície z vlastného rozpočtu samospráva neplánuje, na projekty chce využívať externé zdroje.



"Našou prioritou je ukončiť a otvoriť plaváreň, čo je najväčšia investícia v novodobej histórii, ktorú realizujeme z rozpočtu mesta," dodal Baláž s tým, že plaváreň by mala byť otvorená v prvom štvrťroku 2023.