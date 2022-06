Žiar nad Hronom bude mať naďalej 19 mestských poslancov

Žiar nad Hronom 24. júna (TASR) – Poslanecký zbor v Žiari nad Hronom bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 19 členov. Vo štvrtok (23. 6.) o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Pre TASR to uviedol vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.



Bez zmeny ostáva aj počet volebných obvodov, a to päť. Obyvatelia troch volebných obvodov si budú do MsZ voliť po piatich zástupcov, zvyšné dva volebné obvody budú mať v poslaneckom zbore po dvoch poslancov. Celkovo bude v rámci mesta v tohtoročných komunálnych voľbách vytvorených 16 volebných okrskov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.