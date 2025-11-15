< sekcia Regióny
Žiar nad Hronom: Centrum mesta bude vďaka Dubčekovej aleji zelenšie
Autor TASR
Žiar nad Hronom 15. novembra (TASR) - Centrum Žiaru nad Hronom bude opäť zelenšie, postarať sa o to má nová výsadba na Ulici Alexandra Dubčeka. V úseku, kde chýbal tieň a zeleň, vysadili v uplynulých dňoch 29 kusov vzrastlých stromov. Novú výsadbu nazvali symbolicky Dubčekova alej. Informovala o tom žiarska samospráva.
„Stromy pomáhajú zlepšovať mikroklímu a prinášajú do nášho mesta viac života aj krásy. Rozhodli sme sa nadviazať na pôvodnú aleju, ktorá kedysi pozostávala z jarabín,“ uviedlo mesto s tým, že táto pôvodná výsadba sa však neosvedčila.
V úseku preto vysadili 29 vzrastlých javorov mliečnych s bordovými listami. Po dorastení vytvoria podľa radnice pôsobivú aleju, ktorá bude križovať známu čerešňovú aleju so sakurami a spolu tak vytvoria harmonické a esteticky pestré prostredie.
Výsadbu realizovali na jeseň, keďže je ideálna pre lepšie ujatie stromov. Rešpektovali pri nej všetky rozhľadové pomery, dopravné značenia a rozostupy. Výsadbu realizovalo mesto v spolupráci s nadáciou ZSNP a Slovalco, ktorá poskytla finančné prostriedky.
