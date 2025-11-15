Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. november 2025Meniny má Leopold
< sekcia Regióny

Žiar nad Hronom: Centrum mesta bude vďaka Dubčekovej aleji zelenšie

.
Ilustračné foto Foto: TASR - Oliver Ondráš

V úseku preto vysadili 29 vzrastlých javorov mliečnych s bordovými listami.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 15. novembra (TASR) - Centrum Žiaru nad Hronom bude opäť zelenšie, postarať sa o to má nová výsadba na Ulici Alexandra Dubčeka. V úseku, kde chýbal tieň a zeleň, vysadili v uplynulých dňoch 29 kusov vzrastlých stromov. Novú výsadbu nazvali symbolicky Dubčekova alej. Informovala o tom žiarska samospráva.

„Stromy pomáhajú zlepšovať mikroklímu a prinášajú do nášho mesta viac života aj krásy. Rozhodli sme sa nadviazať na pôvodnú aleju, ktorá kedysi pozostávala z jarabín,“ uviedlo mesto s tým, že táto pôvodná výsadba sa však neosvedčila.

V úseku preto vysadili 29 vzrastlých javorov mliečnych s bordovými listami. Po dorastení vytvoria podľa radnice pôsobivú aleju, ktorá bude križovať známu čerešňovú aleju so sakurami a spolu tak vytvoria harmonické a esteticky pestré prostredie.

Výsadbu realizovali na jeseň, keďže je ideálna pre lepšie ujatie stromov. Rešpektovali pri nej všetky rozhľadové pomery, dopravné značenia a rozostupy. Výsadbu realizovalo mesto v spolupráci s nadáciou ZSNP a Slovalco, ktorá poskytla finančné prostriedky.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka