Žiar nad Hronom chce na mestké budovy umiestniť fotovoltické panely

Žiar nad Hronom 18. januára (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom pripravuje projekt, v rámci ktorého plánuje na viacero mestských budov inštalovať fotovoltické panely. Tie by mali vyrobiť dostatok elektrickej energie na pokrytie podstatnej časti spotreby elektriny v celkom ôsmich objektoch vrátane plavárne či zimného štadióna. Pre TASR to uviedol vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.



Samospráva sa myšlienkou získavania elektrickej energie zo slnečného žiarenia zaoberá už dlhšie obdobie, na príprave projektu však začala intenzívnejšie pracovať koncom vlaňajšieho roka. "Prudké zmeny na trhu s energiami, ktoré sa začali v minulom roku, rozhodovanie urýchlili. Návratnosť pri súčasných cenách je vyrátaná niekde na úrovni 4,5 roka," vysvetlil Baláž.



Mesto by chcelo fotovoltické panely umiestniť na strechy ôsmich objektov. Ide o trojicu základných škôl, mestské kultúrne centrum či zariadenie pre seniorov pri biskupskom kaštieli. Do projektu sú zahrnuté i športoviská, zelenú energiu by tak využívali aj v mestskej športovej hale, na plavárni či zimnom štadióne. "Pri zimnom štadióne bude okrem strechy využitá aj priľahlá plocha, pretože je naším energeticky najnáročnejším objektom," dodal Baláž.



Projekt fotovoltických panelov na mestských budovách chce samospráva financovať prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu. Pri dvoch objektoch by chcela požiadať o financie z plánu obnovy. Celkové náklady na projekt zatiaľ mesto vyčíslené nemá, s jeho realizáciou by však chcelo začať ešte v tomto roku.