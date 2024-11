Žiar nad Hronom chce presťahovať technické služby do nového areálu

Žiar nad Hronom 27. novembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom chystá zámenu pozemkov a nehnuteľností, vďaka ktorej chce presťahovať svoje technické služby (TS) do nového areálu. Na svojom novembrovom zasadnutí žiarski poslanci jednohlasne odsúhlasili zámer odplatnej zámeny pozemkov a nehnuteľností medzi mestom a spoločnosťou T+T so sídlom v Žiline, ktorá sa na území mesta zaoberá zhodnocovaním odpadov.



Primátor Peter Antal priblížil, že predmetom zámeny je bývalý areál Technických služieb - Žiar nad Hronom na Ulici SNP s centrom zhodnocovania odpadov (CZO), ktoré mesto v minulosti vybudovalo vďaka eurofondom v katastrálnom území Ladomerská Vieska a Horné Opatovce. "Mesto ho však už nevyužíva, tento majetok je prenajatý tejto spoločnosti do dlhodobého nájmu," vysvetlil Antal.



Areál CZO prenajalo mesto spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti T+T, ešte v roku 2022 za sumu 85.000 eur ročne. Ako poznamenal Antal na rokovaní mestského zastupiteľstva, centrum dlhodobo zaťažovalo mesto prevádzkovými nákladmi, ktoré boli 600.000 eur ročne. Areál CZO podľa Antala považuje mesto za nepotrebný a už samotným dlhodobým nájmom povedalo, že je preň nevyužiteľný a neplánuje nakladať s odpadmi.



Keďže hodnota majetku mesta, ktorý má byť predmetom zámeny, je vyššia ako hodnota majetku súkromnej spoločnosti, tá by mala mestu doplatiť 4,210 milióna eur. Antal podotkol, že predmetom vyrovnania nie je technológia, ktorá je už technologickými možnosťami dnešnej doby prežitá. Spoločnosť preto nemá záujem ju odkúpiť, ale bude ju naďalej využívať na základe nájomného vzťahu. Koľko prostriedkov vďaka jej prenájmu získajú, ešte bude podľa primátora predmetom rokovaní.



Do nadobudnutého areálu na Ulici SNP chce mesto po zámene presťahovať svoje mestské technické služby, ktoré aktuálne sídlia na Ulici A. Dubčeka. Dôvodom sú dlhodobé sťažnosti zo strany obyvateľov z okolitých bytových domov na zvýšený hluk, ktorý spôsobuje technika využívaná v lete na kosenie či v zime na údržbu ciest a chodníkov.



"Zároveň priestorové možnosti našich technických služieb sú už na konci, areál je plný techniky, a preto chceme ísť do väčších priestorov," dodal Antal. Mesto má už aj predstavu, ako by využilo uvoľnený areál, ktorý mestské technické služby v súčasnosti využívajú. Z administratívnej budovy by mohli podľa Antala vzniknúť nájomné byty, zvyšné objekty by mohli odpredať s cieľom, aby tu vznikli obchody a služby, ako to definuje aj už schválená zmena územného plánu.