Žiar nad Hronom chce recyklovať cigaretové ohorky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Žiar nad Hronom 20. októbra (TASR) – V Žiari nad Hronom osadia stojanové popolníky na cigaretové ohorky, samospráva ich plánuje ďalej zhodnocovať. Ako mesto informovalo na svojom oficiálnom webe, z cigaretových ohorkov by sa tak mala stať druhotná surovina vhodná napríklad pre výrobu asfaltov.Do konca roka by mala v Žiari nad Hronom pribudnúť desiatka stojanových popolníkov, ktoré budú určené výlučne na zber cigaretových ohorkov. Samospráva tak reaguje na problém so znečistením verejného priestoru zvyškami cigariet, zároveň však chce situáciu riešiť spôsobom, ktorý nezaťaží životné prostredie.“ priblížila Ivana Martincová z oddelenia odpadového hospodárstva Mestského úradu Žiar nad Hronom. Ako dodala, samosprávu s touto ideou oslovila miestna firma, ktorá sa zaoberá recykláciou cigaretových ohorkov.Stojanové popolníky plánuje samospráva rozmiestniť v desiatich lokalitách, najmä však v centre mesta, kde sa zdržuje najviac obyvateľov. Umiestnené budú napríklad pred zimným štadiónom, pri futbalovom štadióne, pred Mestským kultúrnym centrom či budovou mestského úradu. Zber cigaretových ohorkov budú vykonávať Technické služby, ktoré odpad odovzdajú recyklátorovi na spracovanie.,“ poznamenala Martincová.