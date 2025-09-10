< sekcia Regióny
Žiar nad Hronom chce rozšíriť sociálne služby
Otázkou podľa mesta ostáva, pre koho by mal byť denný stacionár určený.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 10. septembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom plánuje rozšíriť sieť sociálnych služieb a zriadiť denný stacionár. Aktuálne preto medzi obyvateľmi prostredníctvom dotazníka zisťuje záujem, pre koho by mala byť táto službu určená. Informovala o tom žiarska samospráva.
Ako mesto uviedlo, denný stacionár je službou ambulantného charakteru, kde sú poskytované záujmové činnosti, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ale aj denná strava. Podľa vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa žiarskeho mestského úradu Moniky Minárovej by denný stacionár fungoval počas pracovných dní.
„Klientov, či už detských alebo dospelých, by ich rodinní príslušníci privážali ráno a poobede by si ich brali domov. Služby budú poskytovať odborne vzdelaní ľudia, sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia, pretože klienti majú svoje osobitné potreby, ktoré treba vedieť riešiť,“ priblížila.
Otázkou podľa mesta ostáva, pre koho by mal byť denný stacionár určený. Svoj záujem o túto službu môžu obyvatelia vyjadriť prostredníctvom dotazníka, ktorý je k dispozícii na mestskom úrade aj pri pokladni mestského kultúrneho centra. Priložený tiež bude v mestských novinách.
Ako mesto uviedlo, denný stacionár je službou ambulantného charakteru, kde sú poskytované záujmové činnosti, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ale aj denná strava. Podľa vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa žiarskeho mestského úradu Moniky Minárovej by denný stacionár fungoval počas pracovných dní.
„Klientov, či už detských alebo dospelých, by ich rodinní príslušníci privážali ráno a poobede by si ich brali domov. Služby budú poskytovať odborne vzdelaní ľudia, sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia, pretože klienti majú svoje osobitné potreby, ktoré treba vedieť riešiť,“ priblížila.
Otázkou podľa mesta ostáva, pre koho by mal byť denný stacionár určený. Svoj záujem o túto službu môžu obyvatelia vyjadriť prostredníctvom dotazníka, ktorý je k dispozícii na mestskom úrade aj pri pokladni mestského kultúrneho centra. Priložený tiež bude v mestských novinách.