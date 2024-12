Žiar nad Hronom chce v budúcom roku zvýšiť poplatok za komunálny odpad

Žiar nad Hronom 4. decembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom neplánuje v budúcom roku zvyšovať dane pre obyvateľov, ani poplatky v školách či školských zariadeniach a sociálnych službách. Primátor Peter Antal na sociálnej sieti avizuje, že zvýšenie sa dotkne poplatku za komunálny odpad a dane z nehnuteľností pre podnikateľov v katastrálnom území Šášovské Podhradie.



"Bolo veľmi ťažké, ak nie najťažšie za môjho pôsobenia vo funkcii primátora mesta zostaviť rozpočet pre budúci rok tak, aby sme neobmedzovali služby pre našich obyvateľov a zabezpečili rovnaký komfort bývania," konštatoval Antal s tým, že sa to podarilo aj napriek tomu, že je výpadok podielových daní stále značný.



Antal priblížil, že v návrhu budúcoročného rozpočtu nemenia dane pre obyvateľov a podnikateľov, s výnimkou dane z nehnuteľností pre podnikateľov v katastrálnom území Šášovské Podhradie. Vysvetlil, že tak dosiahne rovnakú úroveň ako je v ostatných častiach mesta. Táto zmena podľa neho prinesie ročne do mestského rozpočtu 9000 eur. Na rovnakej úrovni tiež ostanú poplatky v školách a školských zariadeniach a v sociálnych službách.



Zvýšenie sa podľa primátora dotkne len poplatku za komunálny odpad, ktorý vzrastie o približne 10 eur ročne na obyvateľa. "Táto zmena súvisí jednak so zvýšenou sadzbou DPH na 23 percent ako aj s tým, že ako jedno z pripravených miest pristupujeme k mechanicko biologickej úprave (MBU) odpadu pred uložením na skládku, ktorá mala byť povinná od 1. januára 2025," poznamenal Antal.



Aj napriek tomu, že je táto povinnosť nakoniec posunutá o dva roky, mesto k úprave pristúpi, nakoľko sa na to už pripravovalo. "Toto zvýšenie po spustení MBU bude určite najnižšie v rámci SR, keďže sme dokázali vyrokovať najmenšie poplatky za tonu MBU. Rovnako tak v tomto zvýšenom poplatku je premietnutý aj zber elektro odpadu, ktorý nám doteraz zabezpečovala firma Asecol bezplatne, ktorá však ďalej túto službu v banskobystrickom kraji nebude poskytovať," dodal Antal.



V poplatku je tiež podľa jeho slov premietnutý zber šatstva, ktorý už ďalej nebude zabezpečovaný s firmou Textil eko bezplatne. Z tohto dôvodu aj z dôvodu neustáleho vytvárania čiernych skládok sa mesto podľa primátora rozhodlo k zberu šatstva pristúpiť inak, o čom bude v budúcnosti informovať.



Návrh budúcoročného rozpočtu už mesto zverejnilo, schvaľovať ho budú poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré by sa malo konať 12. decembra. Rovnako sa budú zaoberať návrhmi príslušných všeobecne záväzných nariadení (VZN). Schvaľovať budú VZN o miestnych daniach a tiež VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom.