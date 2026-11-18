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Žiar nad Hronom ďalšie štyri roky povedie staronový primátor P. Antal
Najväčšie zastúpenie v novozvolenom MsZ v Žiari nad Hronom majú nezávislí poslanci, ktorých je celkom 18.
Autor TASR,aktualizované
Žiar nad Hronom 18. novembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom povedie ďalšie štyri roky staronový primátor Peter Antal (nezávislý), ktorý stojí na čele mesta od roku 2013. Svoj sľub aj spolu s 19-členným zborom mestského zastupiteľstva zložil v stredu počas ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Najväčšie zastúpenie v novozvolenom MsZ v Žiari nad Hronom majú nezávislí poslanci, ktorých je celkom 18. Do poslaneckých lavíc zasadli piati nováčikovia Patrik Janovský, Štefan Kysel, Júlia Tatárová, Beata Gáliková a Jozef Salay. Dôveru obyvateľov opätovne získali Tomáš Fabry, Branislav Šťastný, Jela Šuleková, Ladislav Kukolík, Monika Salayová, Miroslav Rybársky, František Páleník, Gabriela Hajdoniová, Rastislav Uhrovič, Mária Biesová, Vladimír Hrabaj, Stella Víťazková, Zdenko Záhorec a Adriana Tatárová (Smer-SD).
Primátor vo svojom príhovore poďakoval končiacim poslancom a zároveň zablahoželal všetkým zvoleným poslancom. Podotkol, že očakáva otvorenú diskusiu a počíta aj s odlišnými názormi. Podľa jeho slov mu záleží na tom, aby aj pri nesúhlase dokázali viesť vecnú a slušnú debatu. „Ako primátor chcem byť partnerom každému poslancovi, ktorý prichádza s návrhom prospešným pre naše mesto,“ poznamenal.
Do ďalšieho obdobia vstupuje Antal s rešpektom k práci. Zároveň podľa jeho vlastných slov plánuje nadviazať na už zrealizované kroky, pričom sú aj oblasti, v ktorých potrebuje mesto pridať. Pomenoval tiež svoje priority na nasledujúce obdobie, medzi ktorými je bezpečnosť a poriadok v meste, dostupnejšie sociálne služby, podpora vzdelávania, bývania a nových pracovných príležitostí, ale aj rozvoj športu a kultúry.
Antal stojí na čele mesta od roku 2013. Do primátorského kresla sa dostal v doplňujúcich voľbách po tom, ako sa dovtedajší primátor Ivan Černaj vzdal funkcie. V tohtoročných voľbách získal získal 2605 hlasov, čo predstavuje takmer 53 percent.
Poslanci na svojom rokovaní schválili zriadenie komisií pri MsZ, ich predsedov a členov. Antal avizoval aj zriadenie novej komisie zaoberajúcej sa bezpečnosťou a civilnou ochranou, ktorá sa v súčasnosti kreuje. Schválili tiež zástupcov mesta do správnej rady neziskovej organizácie Domov pri kaštieli, poverili poslancov a neposlancov výkonom úloh zboru pre občianske záležitosti a schválili plat primátorovi vo výške 6692 eur. Antal tiež informoval o zotrvaní Ladislava Kukolíka vo funkcii viceprimátora na ďalšie volebné obdobie.
Za najväčšiu prioritu nasledujúceho funkčného obdobia považuje primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal bezpečnosť a poriadok v meste. Ako avizoval vo svojom príhovore počas stredajšieho ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, sústrediť sa chce na posilnenie prítomnosti policajtov v uliciach mesta a ochranu detí.
„Presadzovať chcem aj mestskú správu nájomných bytov vo vlastníctve tretích osôb, založenú na dohode s vlastníkmi a na jasných pravidlách. Ľudia potrebujú mať istotu, že sa ich podnetmi niekto zaoberá, a že pravidlá platia rovnako pre každého,“ poznamenal s tým, že účinné riešenia si podľa jeho názoru vyžadujú spoluprácu mesta s políciou, školami, sociálnymi pracovníkmi aj samotnými obyvateľmi.
Druhou prioritou sú podľa Antala dostupnejšie sociálne služby. V meste chce zriadiť prípravu denného stacionára pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Venovať sa chce aj príprave rozšíreniu pobytových kapacít pre seniorov či možnosti zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby. „Pri týchto zámeroch potrebujeme dôkladne posúdiť možnosti financovania aj samotnej budúcej prevádzky,“ podotkol.
Zamerať sa chce aj na vzdelávanie a lepšie podmienky pre žiarske deti. Pripomenul, že v najbližšom období čaká mesto realizácia komplexnej obnovy Základnej školy na Ul. Dr. Janského, na ktorú získalo 2,7 milióna eur z Modernizačného fondu. V meste tiež plánujú vytvoriť nové priestory pre základnú umeleckú školu a v spolupráci so samosprávnym krajom by mal pribudnúť aj stredoškolský internát.
„Budúcnosť mesta súvisí aj s bývaním a pracovnými príležitosťami. Chceme rozšíriť ponuku bývania o nové mestské nájomné byty aj byty, ktoré vybudujú súkromní investori. Medzi moje programové zámery patrí aj aktívna práca na príchode nového významného investora, ktorý prinesie ďalšie pracovné príležitosti pre naše mesto,“ podotkol Antal.
Ambície má primátor aj v oblasti kultúry a športu. Chce pokračovať v príprave rekonštrukcie plážového kúpaliska, obnove kaštieľa a obnoviť chce aj mestské kultúrne centrum. Mesto tiež čaká investícia do zimného štadióna, na ktorú získalo externé zdroje. Pripomenul tiež, že každodennú starostlivosť si zaslúžia verejné priestranstvá aj jednotlivé časti mesta, vrátane Šašovského Podhradia.
Antal dodal, že pri všetkých plánoch musí samospráva vychádzať z možností mestského rozpočtu. „Každá investícia prináša aj budúce náklady na prevádzku a údržbu. Našou spoločnou úlohou bude určiť poradie priorít a obyvateľom zrozumiteľne vysvetľovať prijaté rozhodnutia,“ skonštatoval.
Najväčšie zastúpenie v novozvolenom MsZ v Žiari nad Hronom majú nezávislí poslanci, ktorých je celkom 18. Do poslaneckých lavíc zasadli piati nováčikovia Patrik Janovský, Štefan Kysel, Júlia Tatárová, Beata Gáliková a Jozef Salay. Dôveru obyvateľov opätovne získali Tomáš Fabry, Branislav Šťastný, Jela Šuleková, Ladislav Kukolík, Monika Salayová, Miroslav Rybársky, František Páleník, Gabriela Hajdoniová, Rastislav Uhrovič, Mária Biesová, Vladimír Hrabaj, Stella Víťazková, Zdenko Záhorec a Adriana Tatárová (Smer-SD).
Primátor vo svojom príhovore poďakoval končiacim poslancom a zároveň zablahoželal všetkým zvoleným poslancom. Podotkol, že očakáva otvorenú diskusiu a počíta aj s odlišnými názormi. Podľa jeho slov mu záleží na tom, aby aj pri nesúhlase dokázali viesť vecnú a slušnú debatu. „Ako primátor chcem byť partnerom každému poslancovi, ktorý prichádza s návrhom prospešným pre naše mesto,“ poznamenal.
Do ďalšieho obdobia vstupuje Antal s rešpektom k práci. Zároveň podľa jeho vlastných slov plánuje nadviazať na už zrealizované kroky, pričom sú aj oblasti, v ktorých potrebuje mesto pridať. Pomenoval tiež svoje priority na nasledujúce obdobie, medzi ktorými je bezpečnosť a poriadok v meste, dostupnejšie sociálne služby, podpora vzdelávania, bývania a nových pracovných príležitostí, ale aj rozvoj športu a kultúry.
Antal stojí na čele mesta od roku 2013. Do primátorského kresla sa dostal v doplňujúcich voľbách po tom, ako sa dovtedajší primátor Ivan Černaj vzdal funkcie. V tohtoročných voľbách získal získal 2605 hlasov, čo predstavuje takmer 53 percent.
Poslanci na svojom rokovaní schválili zriadenie komisií pri MsZ, ich predsedov a členov. Antal avizoval aj zriadenie novej komisie zaoberajúcej sa bezpečnosťou a civilnou ochranou, ktorá sa v súčasnosti kreuje. Schválili tiež zástupcov mesta do správnej rady neziskovej organizácie Domov pri kaštieli, poverili poslancov a neposlancov výkonom úloh zboru pre občianske záležitosti a schválili plat primátorovi vo výške 6692 eur. Antal tiež informoval o zotrvaní Ladislava Kukolíka vo funkcii viceprimátora na ďalšie volebné obdobie.
Prioritou žiarskeho primátora je bezpečnosť a poriadok v meste
Za najväčšiu prioritu nasledujúceho funkčného obdobia považuje primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal bezpečnosť a poriadok v meste. Ako avizoval vo svojom príhovore počas stredajšieho ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, sústrediť sa chce na posilnenie prítomnosti policajtov v uliciach mesta a ochranu detí.
„Presadzovať chcem aj mestskú správu nájomných bytov vo vlastníctve tretích osôb, založenú na dohode s vlastníkmi a na jasných pravidlách. Ľudia potrebujú mať istotu, že sa ich podnetmi niekto zaoberá, a že pravidlá platia rovnako pre každého,“ poznamenal s tým, že účinné riešenia si podľa jeho názoru vyžadujú spoluprácu mesta s políciou, školami, sociálnymi pracovníkmi aj samotnými obyvateľmi.
Druhou prioritou sú podľa Antala dostupnejšie sociálne služby. V meste chce zriadiť prípravu denného stacionára pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Venovať sa chce aj príprave rozšíreniu pobytových kapacít pre seniorov či možnosti zriadiť zariadenie opatrovateľskej služby. „Pri týchto zámeroch potrebujeme dôkladne posúdiť možnosti financovania aj samotnej budúcej prevádzky,“ podotkol.
Zamerať sa chce aj na vzdelávanie a lepšie podmienky pre žiarske deti. Pripomenul, že v najbližšom období čaká mesto realizácia komplexnej obnovy Základnej školy na Ul. Dr. Janského, na ktorú získalo 2,7 milióna eur z Modernizačného fondu. V meste tiež plánujú vytvoriť nové priestory pre základnú umeleckú školu a v spolupráci so samosprávnym krajom by mal pribudnúť aj stredoškolský internát.
„Budúcnosť mesta súvisí aj s bývaním a pracovnými príležitosťami. Chceme rozšíriť ponuku bývania o nové mestské nájomné byty aj byty, ktoré vybudujú súkromní investori. Medzi moje programové zámery patrí aj aktívna práca na príchode nového významného investora, ktorý prinesie ďalšie pracovné príležitosti pre naše mesto,“ podotkol Antal.
Ambície má primátor aj v oblasti kultúry a športu. Chce pokračovať v príprave rekonštrukcie plážového kúpaliska, obnove kaštieľa a obnoviť chce aj mestské kultúrne centrum. Mesto tiež čaká investícia do zimného štadióna, na ktorú získalo externé zdroje. Pripomenul tiež, že každodennú starostlivosť si zaslúžia verejné priestranstvá aj jednotlivé časti mesta, vrátane Šašovského Podhradia.
Antal dodal, že pri všetkých plánoch musí samospráva vychádzať z možností mestského rozpočtu. „Každá investícia prináša aj budúce náklady na prevádzku a údržbu. Našou spoločnou úlohou bude určiť poradie priorít a obyvateľom zrozumiteľne vysvetľovať prijaté rozhodnutia,“ skonštatoval.