Do ZŠ v Žiari nad Hronom prijali už sedem detí z Ukrajiny

Žiar nad Hronom 29. marca (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom prijali už sedem detí z Ukrajiny, materskú školu (MŠ) navštevuje doposiaľ päť ukrajinských detí. Pre TASR to uviedol vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.



Samospráva eviduje na území mesta a v jeho okolí takmer tri desiatky detí z Ukrajiny, záujem o vzdelávanie však zatiaľ prejavila len menšia časť z nich. "O otvorení alternatívnych tried zatiaľ neuvažujeme, sme schopní deti prijať do aktuálnych kapacít," dodal Baláž.



Mesto aktuálne eviduje 75 ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny, ktorí požiadali o dočasné útočisko. Ubytovaní sú prevažne v súkromných bytoch, ktoré im poskytli obyvatelia mesta. Niekoľko ľudí je podľa Baláža ubytovaných i v detskom tábore v obci Repište a v Sklených Tepliciach.



Mesto Žiar nad Hronom pre pomoc vojnovým utečencom v uplynulých týždňoch opakovane zorganizovalo i verejnú zbierku trvanlivých potravín. Samospráva tiež zriadila transparentný účet, vyzbierané finančné prostriedky sú určené práve pre ľudí, ktorí našli útočisko v Žiari nad Hronom.