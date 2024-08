Žiar nad Hronom ešte tento rok dobuduje saunovú časť v plavárni

Žiar nad Hronom 23. augusta (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom dobuduje saunovú časť v plavárni. Primátor Peter Antal informoval, že hotová by mala byť ešte do konca tohto roka. Súčasťou novej saunovej prevádzky bude niekoľko typov sáun, prístupná bude priamo z časti, kde sa nachádza relaxačný bazén.



Na vybudovanie sáun sa mesto uchádzalo o získanie dotácie z Fondu na podporu športu. Podľa primátora však nebolo úspešné, nakoľko fond vyhodnotil dobudovanie tohto zázemia ako neoprávnené náklady. Realizáciu chce preto mesto teraz financovať v spolupráci s Nadáciou ZSNP a Slovalco.



Antal uviedol, že na základe rozhodnutia členov správnej rady podporí nadácia tento projekt sumou 500.000 eur. "Vzhľadom na to, že nadácia nebude mať pre ďalšie obdobie príjem z daní, keďže Slovalco nevyrába, neprodukuje zisk, čiže nadácia nebude mať ako keby svoje opodstatnenie, dohodli sme sa, že mesto Žiar nad Hronom bude do nadácie počas ôsmich rokov prispievať sumou 55.000 eur," priblížil Antal s tým, že tieto peniaze sa naspäť vrátia pre školy, kultúrne inštitúcie či na ďalšie projekty týkajúce sa mesta.



S prácami na výstavbe saunovej časti začnú podľa primátora čoskoro. "Keďže projekt, verejné obstaranie na realizačnú firmu a stavebné povolenie sme už museli mať hotové pri predložení žiadosti o podporu na športový fond, nič nám nebráni, aby sme s prácami začali v najbližšom čase a nemuseli tak čakať na povolenie či verejné obstarávanie," vysvetlil Antal.