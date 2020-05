Exteriérové detské ihriská v Žiari nad Hronom otvorili pre verejnosť

Žiar nad Hronom 14. mája (TASR) - V Žiari nad Hronom opäť sprístupnili verejnosti exteriérové detské ihriská. Mesto ako ich prevádzkovateľ, ale aj ich návštevníci musia vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu dodržiavať niekoľko pravidiel.



"Pravidlá sú na každom detskom ihrisku sprístupnené, pretože to nie sú len povinnosti, ktoré vyplývajú nám ako prevádzkovateľom, ale takisto povinnosti, ktoré vyplývajú návštevníkom. Teda rodičom a ich deťom," priblížil vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.



Dodal, že mesto ako prevádzkovateľ ihrísk sa riadi všetkými pravidlami nariadenými hlavným hygienikom SR a na ihriskách robí pravidelnú sanitáciu. Z toho dôvodu budú podľa Baláža vždy v pondelok dopoludnia uzatvorené.



Mesto Žiar nad Hronom spravuje 11 detských ihrísk. Ide o samostatné oplotené areály, ale aj menšie ihriská, ktoré sú súčasťou väčšieho celku, ako napríklad rozprávkový les v Parku Štefana Moysesa.



V najbližších týždňoch by podľa Baláža chceli začať sprístupňovať aj letný pavilón v centre mesta. Mobiliár, ktorý je v letných mesiacoch jeho súčasťou, zatiaľ osadený nie je. "Vždy sme so sezónou letného pavilónu začínali začiatkom mája, teraz je to trochu pre koronakrízu posunuté," skonštatoval Baláž s tým, že presný termín však zatiaľ známy nie je.