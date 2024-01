Fašiangy v Žiari nad Hronom oslávia sprievodom a veselicou

Žiar nad Hronom 29. januára (TASR) - Obdobie hodovania a zábavy oslávia v Žiari nad Hronom fašiangovým sprievodom a veselicou. Bohatý fašiangový program chystá mesto v piatok 9. februára od 16.00 h. Informovala o tom žiarska radnica.



Fašiangový sprievod, v ktorom nebudú chýbať choduliari v maskách, sedlač na koňoch, muzikanti či folkoristi, sa začne o 16.00 h pred mestským kultúrnym centrom (MsKC). "O 16.15 h sa zastavíme fašiangovať na Námestí Matice slovenskej, odkiaľ sa spoločne poberieme do Svätokrížskeho domu, kde nás budú o 17.00 h čakať mestskí gazdovia," avizuje samospráva.



Program bude od 18.00 h prebiehať aj v hlavnej sále MsKC. Hlavnou hviezdou fašiangovej veselice, súčasťou ktorej je aj pochovávanie basy, bude heligonkárka Vlasta Mudríková so skupinou, ktorá sa predstaví aj v úlohe moderátorky večera.



"Do tanca bude hrať skvelá hudobná skupina Forte sorte a zatancuje aj náš folklórny súbor Hron. Nebude chýbať ani spievanie s mužskou speváckou skupinou Sekera a ľudovou hudbou Majerovci," dodala radnica s tým, že tradičné pochovávanie basy sa uskutoční o 22.00 h.